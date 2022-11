Jorge Cordero anuncia duetos con ‘El Flaco’, Julio Preciado y Max Peraza

El legendario cantante de música de banda, con más de 40 años de trayectoria en este género, Jorge Cordero está de regreso en la música con el estreno por primera vez, de un tema compuesto por su hijo Jorge Cordero Junior y con duetos junto a grandes artistas como Julio Preciado, Max Peraza y ‘El Flaco’.

Aunque no ha dejado de trabajar, pues tiene presentaciones en diferentes ciudades del País todos los fines de semana, el ex vocalista de La Original Banda El Limón, se había tardado en sacar un sencillo y darle promoción en radio y medios de comunicación; estrena Me vale verte.

“La gente nos pide temas nuevos, y hemos sacado, pero solo así de manera informal en las redes sociales. Este ya lo sacamos a corte en las radios y medios de comunicación. Tiene poquita controversia por el nombre, Me vale verte, pero es un tema de desamor, habla de decepción, de una pareja que está bien y que de repente ella se va, y al tiempo regresa pero él ya no la quiere, y le dice ‘me vale verte, me vale verte que me ruegues’, dijo Jorge Cordero en entrevista para Noroeste.

Sobre grabar un tema de su hijo, dijo que es un sentimiento muy especial, pues aunque tiene más de 40 años de trayectoria en la música, es la primera vez que graba un tema de su autoría, lo que lo hacer sentir muy orgulloso.

“Se mezclan los sentimientos, porque mi hijo siempre ha andado trabajando conmigo, pero ahora ya tiene 5 años con El Mimoso, es su segunda voz, y es una alegría que mi hijo pueda salir adelante de cualquier forma, como cantante y como compositor”, explicó.

Dijo que ahora ya no se usa sacar todo un disco completo, que estrenará tema por tema, pero que se viene toda una nueva producción dónde tendrá duetos con grandes amigos cantantes.

Graba duetos

En dicha producción viene un tema con Julio Preciado y otros con La Banda Que Hacía Falta y Luis Ángel “El Flaco”, y otro más con Max Peraza, este último ya unió su voz con Jorge Cordero al inicio de su carrera como solista.