Jorge Medina estrena disco con mariachi

No hay mejor mes para sentirse orgulloso de ser mexicano que septiembre, y fue precisamente éste el que eligió Jorge Medina para estrenar su primer disco al ritmo del mariachi.

La producción se titula Secretos de mi memoria, en el que el intérprete incursiona de lleno a este género, y ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

El famoso intérprete regala una selección de temas que van desde clásicos de Juan Gabriel hasta éxitos que hizo cuando fue vocalista de La Arrolladora Banda El Limón.

"Feliz. Emocionado. Gracias Vida. Dios hace las cosas nuevas", agradeció Jorge Medina en sus redes sociales.

Los temas del que integran este disco son Con las alas rotas, Culpa de quién, El cobarde, El karma, He venido a pedirte perdón, No mereces, Se me cansó el corazón, Secretos de mi memoria, Qué bonito, Valió la pena equivocarme, No aguanté y La cárcel de tus piernas.

Este es el quinto material que el ex vocalista de La Arrolladora emite en su etapa como solista tras Así o más claro, Directo al corazón, Tres vidas y Fiesta en el rancho. Además, Medina se encuentra ofreciendo presentaciones por Estados Unidos.

Por otra parte, hace algunas semanas trascendió que se encuentra preparando un cover junto a Luis Ángel Franco “El Flaco”, aunque no se han dado detalles de esta colaboración, solo se compartió una foto donde se ven juntos.