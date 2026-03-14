José Ángel Bichir cae de un tercer piso; familia aclara que fue un accidente tras crisis y dice que está fuera de peligro

El actor José Ángel Bichir cayó por la ventana de un tercer piso y tras rumores en redes, la familia difundió un comunicado público para explicar lo ocurrido y responder a las versiones que comenzaron a circular después del accidente.

En el mensaje, los familiares señalaron que el actor atravesó una crisis profunda relacionada con su salud mental. De acuerdo con su versión, durante ese momento cayó por una ventana, lo que derivó en el accidente.

“José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario ni una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud”, señala el documento.

En el mismo texto también precisaron que el actor no se encontraba bajo los efectos del alcohol y rechazaron las versiones que apuntaban a que intentó hacerse daño.

La familia aprovechó el mensaje para destacar la importancia de comprender los problemas relacionados con la salud emocional y pedir empatía ante situaciones de este tipo.

El actor permanece con vida y recibe atención médica especializada, de acuerdo con la información compartida por sus familiares.

Actualmente se encuentra bajo observación hospitalaria mientras especialistas analizan la evolución de sus lesiones y determinan si será necesario realizar alguna intervención quirúrgica.

La familia informó además que permanece acompañándolo durante su proceso de recuperación y que por ahora se retirarán del foco público para concentrarse en su atención médica, de acuerdo con elimparcial.com.