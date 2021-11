Tras haber participado por primera vez juntos en uno de los sketch del programa XHDRBZ que producía Eugenio Derbez, 20 años después, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo volverán al set de grabación, sin embargo, en esta ocasión será diferente, pues madre e hijo se presentarán en la pantalla grande.

Al ser interceptado por diversos medios de comunicación, el primogénito de la protagonista de la telenovela Corona de Lagrimas reveló que el nombre de la producción se titula Roomies, además de confesar que se sintió nervioso de compartir escena con su madre.

“Mi mamá va a hacer un cameo, entonces está súper padre. Sale de la directora de un colegio. Es la primera vez (en cine) que trabajamos juntos, entonces estamos muy emocionados. Ya la hicimos (la película). Estuvimos muy contentos, yo estuve muy nervioso con ella, pero salió muy padre”, comentó.

El actor reveló que además de su mamá, en esta producción también participan otras actrices, como Maite Perroni, Bárbara de Regil, Ana Serradilla, entre otros, publicó infobae.com.

“(El nervio) fue una combinación de trabajar con mi mamá, de que fue la primera vez (en cine) y la carrera de ella, de la gran actriz que es... Sí me puse nervioso, no me lo creían pero las manos me sudaban”, confesó el también youtuber, quien agregó: “Nos divertimos mucho, nos reímos bastante. Mi mamá siempre impone”, añadió sobre su sentir al respecto de la participación de Victoria Ruffo.