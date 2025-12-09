José Javier Osuna: Quiere regresar la corona del Rey al regional mexicano

El regional mexicano quiere apoderarse de nueva cuenta de la corona del Rey de la Alegría, esta vez la carta fuerte es Javier Osuna “El Chiras”, músico y cantante de Banda MS, quien busca coronarse el próximo 12 de febrero.

Durante muchos años, los cantantes o músicos de banda estuvieron apoderados de la corona de este reinado, artistas como José Ángel Ledesma “El Coyote”, Julio Preciado, o Banda El Recodo fueron elegidos como Reyes de la Alegría, sin embargo, por más de una década dejaron de sonar los nombres de “los banderos” es esta contienda, hasta este año, que “El Chiras” busca ser el nuevo Rey.

“Quiero ser Rey de la Alegría porque me gustaría representar la alegría de Mazatlán a través de la música, y llevar el nombre de nuestra ciudad lo más alto que se pueda, así como lo han hecho El Coyote y Julio Preciado”, dijo Javier Osuna a través de un comunicado.

El músico no pudo estar presente en la cita programada por Noroeste y Cultura para las entrevistas con los candidatos, ya que se encontraba de gira con Banda MS, sin embargo, Noroeste lo contactó vía telefónica donde destacó su felicidad por participar en esta contienda.

”Ando muy emocionado, le estamos echando muchas ganas, quiero que esta sea una experiencia bonita tanto para mi, como para todos los que me acompañen”, dijo José Javier vía telefónica.

Dijo que Banda MS siempre se ha caracterizado por participar en el Carnaval de Mazatlán, a veces como artista estelar, y ahora con uno de sus músicos como candidatos. Cabe recordar, que también en el 2020, Brianda Lizárraga fue coronada como Reina de los Juegos Florales del Carnaval, ella es hija de Sergio Lizárraga, líder de dicha agrupación.

Aunque “El Chiras” comenzó como músico de la agrupación, su carisma y energía en el escenario le abrieron la puerta para grabar algunos temas de la agrupación con su voz, y ahora, en los conciertos canta temas como “este borracho”, “a mí también me vale”, y “falta de sesos”.

La agrupación sinaloense respalda la participación de “El Chiras” como candidato, incluso, durante su posada, que se realizó en este puerto el pasado lunes, el músico aprovechó para pedir la cooperación con sus compañeros, quienes pusieron varios billetes en una urna, y así empezaron a reunir los primeros votos económicos que lo acercarán a la corona.

La popularidad de Banda MS ha convertido a “EL Chiras” en uno de los candidatos más apoyados en redes sociales, sin embargo, ganará quien más dinero entregue en los dos cómputos. Además, se espera su participación en la manifestación carnavalera de este jueves 11 de diciembre.

Y aunque aún faltan más de un mes para elección del Rey, mucho se ha hablado en redes sociales de la posibilidad de que Banda MS acompañe a Javier durante los desfiles, así como Banda El Recodo acompañó a Ximena Lizárraga este año, aunque esta información no ha sido confirmada por la Banda o el cantante.

Por otro lado, a sus 37 años, Javier no solo es popular por ser parte de Banda MS, si no también por su gusto por el béisbol, deporte que practica en sus tiempos libres, incluso es parte de algunas ligas en las que los músicos se enfrentan en partidos amistosos. Además de tocar la charcheta, a “El Chiras” le gusta tocar la guitarra y las congas.

Nombre: José Javier Osuna

Edad: 37 años

Ocupación: Músico

Pasatiempos: Beisbol y música

Padres: Antonio Osuna y Paula Balderas

Color de Porra: Rojo