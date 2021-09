José Joel es el quinto eliminado de MasterChef Celebrity

Las celebridades tuvieron la tarea de crear un caldo de piedra durante el primer reto y las mejores fueron Laura Flores, Laura Zapata y “La Choco”, ellas también fueron las capitanas de los equipos para el siguiente reto, en donde prepararon platillos para la mesa de Carlos V. Difundió El Heraldo de México.

Los participantes que cocinaron el peor platillo de carnitas fueron “Bebechita”, Alicia Machado y José Joel, sin embargo, las mujeres se salvaron y subieron al balcón, mientras que el músico se sumó a Javier Vázquez, Jorge Aravena, Matilde Obregón y William Valdés.

Memes no perdonan a José Joel

El también hijo de la actriz Anel Noreña no superó los retos en solitario y en equipo, pero los chef tomaron la decisión de que no siguiera en la competencia, luego de presentar su receta de carnitas quemadas y una salsa de buen sabor, pero muy espesa, y los memes no se hicieron esperar en redes, pues compararon su platillo con el traje negro que Kim Kardashian lució en la Gala del MET.