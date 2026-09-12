José Madero lleva ‘Querido’ a las tendencias de Spotify

José Madero vuelve a colocarse entre los nombres destacados del rock mexicano.

El cantante y compositor regiomontano ingresó al Top Debut Global de Spotify con Querido..., su séptimo álbum de estudio como solista, estrenado el pasado 3 de septiembre.

Madero, nacido en Monterrey, inició su trayectoria musical en 1996 como vocalista de PXNDX, agrupación que se convirtió en uno de los referentes del rock mexicano de las décadas de 2000 y 2010.

La banda entró en una pausa indefinida en 2016 y desde entonces, el músico emprendió formalmente su camino como solista.

Con esa experiencia como antecedente, Madero ha construido una discografía propia que incluye trabajos como Carmesí, Noche, Alba, Psalmos, Giallo y Sarajevo.

Ahora suma Querido..., producción que rápidamente encontró respuesta entre sus seguidores y que lo convirtió en el primer mexicano solista de rock en ingresar al Top Debut Global de Spotify, de acuerdo con reportes sobre el lanzamiento.

El álbum está integrado por 13 canciones y tiene una duración aproximada de 50 minutos. Para esta producción, Madero volvió a trabajar con el productor Adrián “Rojo” Treviño, con quien había colaborado durante la etapa de PXNDX.

El material aborda temas como la culpa, el perdón, la intimidad y la vulnerabilidad.Entre las canciones que han destacado tras el estreno se encuentran “¿Y Ahora Qué?”, “Cursiva la letra” y “Arrópame”.

El repertorio se completa con “Dedos rotos y funerales”, “Semestre de otoño”, “Para su consideración”, “Portales desde el fin del mundo”, “Tragedia termina”, “El ruiseñor”, “Especial de medianoche”, “Sigilosamente”, “Hombre piedra” y “A pesar de mí”.

La presencia de Madero en Spotify ocurre además en un momento de renovado interés por PXNDX, la plataforma reportó recientemente que la agrupación regiomontana supera los 4 millones de oyentes mensuales y que su catálogo mantiene una fuerte presencia entre los escuchas mexicanos.

“No sé ni cómo se dimensiona esto. Mil gracias por escucharme, nunca me cansaré de agradecer.Es mucho...@spotify @umusicmexico”, se pude leer en sus redes sociales.

Mientras Querido... continúa sumando reproducciones, Madero prepara una gira por Estados Unidos que iniciará el 18 de septiembre en Chicago y contempla alrededor de 20 ciudades. En México, tiene programada una presentación el 28 de noviembre en el Foro Cholula, en Puebla.