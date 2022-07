$!José Manuel Figueroa aseguró que no quiere copiarle a Joan Sebastian

“Hay canciones que me encantan de mi padre, pero que no fueron éxitos, porque seguían a la sombra de otros éxitos, a lo mejor respetar esos temas”, apuntó.

“Toda la vida yo he vivido de las canciones de mi padre, desde que nací yo he tragado de las canciones de Joan Sebastian y ojalá que eso nunca cambie”, comenzó a decir.

“A lo mejor no quiero cantar como él, ya no quiero componer como él, ya no quiero montar en caballo, pero si en algo que lo quiero imitar es en lo sencillo y lo accesible que era con su publico, en eso lo voy a imitar al cien por ciento”, dijo.

La trayectoria de José Manuel Figueroa ha estado llena de polémicas y una de las más recientes fue en la que se vio envuelto con Ana Bárbara, por los derechos de autor de una canción.

Y es que, todo comenzó cuando se corrió el rumor de que el hijo de Joan Sebastian sería el creador de la canción Fruta prohibida, uno de los éxitos más importantes en la carrera de “La Reina Grupera”.

Hace tiempo, en una entrevista concedida a la revista TVyNovelas, la cantante de regional mexicano aclaró que todas sus canciones han sido hechas por ella, por lo que no quiere que entre la idea en el público de que alguien más sea dueño intelectual de las melodías.

“Yo no vi que lo dijera. Me mandaron el video y es como ambiguo. La pena es que cuando tú avientas la piedra y luego escondes la mano, es que dejas ahí la duda. Mis canciones y mis hijos yo los parí, y no tengo por qué adjudicarme algo que no me pertenece. Al contrario, con todo el amor y el orgullo te digo, cada una de mis canciones están debida y legalmente protegidas”, expresó Ana Bárbara.

Por su parte, José Manuel Figueroa aseguró que él había compuesto varias canciones a la famosa cuando tenían una relación romántica, pero ahondó en que no reclamó los derechos en un principio porque no era de su interés.

“Los temas yo se los compuse a ella en la etapa en la que estábamos juntos, que fue del 2000 al 2004 más o menos, ella y yo terminamos porque tuvo un hijo con el De León, luego volvimos y era cuando se dio la noticia de que nos íbamos a casar y la dejé en el altar, se armó un desma...”, mencionó en aquel entonces.