“Me duele, lo sufro a solas, me duele muchísimo pero quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperarme a no poder para retirarme. Quiero hacerlo bien, con mi mediana voz, la que Dios me hizo favor de prestarme y mis canciones, regulares, bonitas o no, yo las amo, ha sido mi vida y la de mi familia”, dijo.

José María Napoleón explicó que le es complicado pensar en el retiro, pero es necesario, pues en muchas ocasiones la salud juega en contra y aunque muchos artistas no quieren concluir su paso por el medio artístico, tienen que hacerlo.

“A veces queremos permanecer sin poder hacerlo ya. Tiene que haber un momento para todo en la vida, por eso nacemos, el trayecto puede ser como queramos, tan hermoso o tan triste, y por eso es una de las cosas que me llevan a hacerlo”.

Aclaró que solo se retirará de los grandes escenarios y que no descarta la posibilidad de ofrecer alguno que otro concierto en su natal Aguascalientes, dijo, de acuerdo con Infobae.

Además, aseguró que continuará escribiendo temas para otros artistas.

José María Napoleón se presentará el próximo 10 de agosto en el Auditorio Nacional como parte de Hasta siempre.

Adelantó que en los próximos meses presentará un compilado de 20 canciones a Alejandro Fernández, cantante tapatío con quien sostiene una buena relación profesional.

Además, compartió adelantó que escribió un tema en honor a la estrecha relación que el Potrillo tenía con su padre, Vicente Fernández.

“Cantaban juntos a veces, yo los vi y les escribí una canción donde habló de que él le dice a Vicente: ‘Canto porque soy tus genes, canto porque me diste esta voz que yo tengo y para mí es un honor cantar a tu lado’, lo digo en palabras muy profundas [...] es una charla que ninguno de los dos está diciendo ninguna palabra pero yo me lo imaginé”.

El tema, agregó, surgió tras salir de un concierto donde padre e hijo cantaron juntos, y donde su relación se desbordó del escenario, hecho que le sirvió como inspiración y lo plasmó en un papel, con la idea de que lo pudiera interpretar el cantante jalisciense.