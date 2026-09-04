Josi Cuen estrena ‘Nuestro Secreto’ y fortalece su camino como solista

Con “Nuestro Secreto”, Josi Cuen vuelve a poner el acento en su carrera personal, luego de una trayectoria que lo ha mantenido como una de las voces identificadas con la música de banda y con algunas de las canciones que marcaron una etapa importante para el público del regional mexicano.

El cantante sinaloense, reconocido por haber sido una de las voces principales de La Arrolladora Banda El Limón, suma este tema a la etapa que ha venido construyendo de manera individual, en paralelo al éxito que ha conseguido con el proyecto que comparte actualmente con Jorge Medina.

Josi Cuen continúa escribiendo su propia historia dentro de la música regional mexicana y ahora presenta “Nuestro Secreto”, su nuevo lanzamiento como solista.

El cantante sinaloense continúa construyendo su carrera individual dentro de la música regional mexicana. ( )

Su nueva canción llega en un momento de intensa actividad para el intérprete, quien además de trabajar en su propuesta como solista ha recorrido distintos escenarios junto a Jorge Medina con el espectáculo “Juntos”.

La dupla ha despertado la nostalgia de sus seguidores al reunir nuevamente a dos cantantes que compartieron una parte importante de su trayectoria como vocalistas principales de La Arrolladora Banda El Limón.

Sin embargo, “Nuestro Secreto” permite mostrar otra faceta del actual momento profesional de Josi Cuen, quien mantiene en marcha sus propios proyectos musicales y continúa presentando material bajo su nombre.

El lanzamiento también coincide con una etapa de presencia constante en escenarios importantes. Recientemente, Cuen compartió su emoción por haber formado parte de la primera presentación de Yuridia en el Estadio GNP Seguros.

“¡Felicidades querida Yuridia por tu primer Estadio GNP Seguros! Qué gran honor haber formado parte de esta noche tan especial para ti”, expresó el cantante.

Ahora, con “Nuestro Secreto”, Josi Cuen busca mantener el contacto con su público a través de nueva música y consolidar una etapa en la que combina la fuerza de su carrera individual con el reencuentro musical junto a Medina.

El cantante continúa así explorando nuevos capítulos después de su paso por una de las agrupaciones más populares de la música de banda, apostando por una propuesta propia sin desprenderse de la historia musical que lo llevó a conectar con miles de seguidores.