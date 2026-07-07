Joss Favela abre una etapa más íntima con el lanzamiento de ‘No me lo mandes decir’

El cantautor sinaloense Joss Favela inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “No me lo mandes decir”, primer sencillo de su próximo álbum, Confesiones, una producción que define como la más personal de su trayectoria y que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Tras consolidarse como uno de los compositores más importantes de la música regional mexicana y colaborar con algunas de las figuras más reconocidas del género, Favela apuesta ahora por un proyecto que pone al frente sus propias vivencias y emociones.

La nueva canción aborda el dolor de una despedida amorosa desde una perspectiva íntima y nostálgica. Con versos que evocan la permanencia del recuerdo pese al fin de una relación, el intérprete vuelve a demostrar la sensibilidad que lo ha distinguido como autor y cantante.

En el plano musical, “No me lo mandes decir” conserva la esencia del regional mexicano con una propuesta que fusiona los sonidos del norteño y la banda.

La grabación fue realizada en vivo, con instrumentos como tuba, tololoche, acordeón, saxofón, guitarras de seis y doce cuerdas, además de trombones, dando como resultado un sonido orgánico y contemporáneo.

El estreno del sencillo llega acompañado de su videoclip oficial, filmado en un entorno campirano donde predominan los amaneceres, los paisajes abiertos y las escenas a caballo, elementos que refuerzan el ambiente de serenidad y melancolía que transmite la canción.

Con Confesiones, Joss Favela busca mostrar una versión más honesta y madura de sí mismo, marcando el inicio de una etapa artística enfocada en historias personales y en una interpretación más cercana a sus emociones.

Originario de Sinaloa, el cantante se ha consolidado como uno de los compositores más influyentes de la música regional mexicana, con temas que han alcanzado los primeros lugares de popularidad y que han sido interpretados por destacados exponentes del género.

Ahora, con este nuevo proyecto, apuesta por dar mayor protagonismo a su propia voz.

Composiciones de Favela

A lo largo de su carrera, Joss Favela se ha consolidado como uno de los compositores más exitosos del regional mexicano, al firmar temas que se han convertido en éxitos para otros intérpretes.

Entre sus composiciones más populares destacan “El Amigo”, interpretada por Christian Nodal; “Me Hubieras Dicho”, de Julión Álvarez; “Pienso en Ti”, de La Arrolladora Banda El Limón.

Así como canciones grabadas por artistas como Banda MS, Calibre 50, Gerardo Ortiz y El Coyote, consolidando un catálogo que lo ha llevado a ocupar los primeros lugares de popularidad y a ser reconocido como una de las plumas más importantes del género.