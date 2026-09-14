Joss Favela convierte el desamor en canción

Joss Favela continúa mostrando las distintas facetas de Confesiones, su nueva producción discográfica, con el lanzamiento de Una derrota así, cuarto sencillo del álbum que llegó a plataformas digitales el 10 de septiembre.

En esta canción, el cantautor sinaloense aborda el final de una relación desde la perspectiva del abandono y la aceptación, dejando de lado los reproches para asumir que algunas decisiones conducen inevitablemente a la separación.

Una derrota así cuenta con la participación del Mariachi Internacional Los Pérez, con quienes Favela realizó una interpretación en vivo que tuvo como característica la espontaneidad.

De acuerdo con la producción, no hubo ensayos previos y los arreglos fueron tomando forma durante la propia sesión de grabación.

El resultado busca conservar la fuerza interpretativa y el carácter emocional de una canción que se suma a la línea personal que Favela ha planteado en Confesiones, proyecto completamente autoral en el que explora distintas historias y estados emocionales.

En el tema, el intérprete canta sobre reconocer que una relación ha llegado a su fin y asumir que las decisiones tomadas durante el camino también forman parte de ese desenlace.

Con este lanzamiento, Favela suma un nuevo capítulo a un disco que ha ido revelando de manera gradual, a través de sencillos que muestran diferentes sonidos y temáticas dentro de su propuesta como cantautor.

El videoclip oficial de Una derrota así fue grabado en Sinaloa, en un yonke de autos. Además de la promoción de Confesiones, Joss Favela mantiene su agenda de presentaciones.

El sinaloense tiene contempladas próximas actuaciones en Chihuahua y Zacatecas, cuyas fechas serán anunciadas a través de sus redes sociales.