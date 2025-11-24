Joss Favela deslumbra Monterrey con un lleno total en el Auditorio Cumbres

La noche del sábado 22 de noviembre quedará grabada en la memoria de los asistentes al Auditorio Cumbres, donde Joss Favela conquistó por completo al público con un concierto que alcanzó el sold out y reafirmó su posición como una de las voces y plumas más influyentes del regional mexicano contemporáneo.

Reconocido por muchos como “El Poeta del Regional Mexicano” por su sensibilidad para escribir historias de amor y desamor, el sinaloense ofreció una presentación cargada de sentimiento y energía.

El espectáculo comenzó con la participación de La Treviñosa Banda Regia, agrupación que se encargó de encender los ánimos y preparar el terreno para una velada memorable.

Minutos después, Favela apareció en el escenario entre gritos y aplausos, dando inicio a una presentación de casi tres horas en la que el público no dejó de corear, grabar y buscar un momento cercano con el artista.

Durante la noche, Joss interpretó varios de sus temas más representativos, aquellos que han marcado su trayectoria tanto como compositor como intérprete, entre ellas “El beneficio de la duda”, “Te hubieras ido antes”, “Afuera está lloviendo”, “Con todo respetillo”, “Cuando fuimos nada” y “La magia de tus ojos”, desataron la emoción de los asistentes, quienes no dejaron de acompañarlo a una sola voz.

Uno de los momentos más significativos llegó cuando Ismael Montoya, conductor del popular pódcast Con Melo Montoya, subió al escenario para entregarle a Favela un reconocimiento especial por el lleno total.

El gesto provocó una ola de aplausos que evidenció el cariño del público regiomontano hacia el cantautor.La velada también contó con la participación de Emiliano Zapata, Fátima Campo, Hernán Sepúlveda y Kiko Montalvo, este último considerado un referente de la música norteña.

Junto a Favela interpretó varios clásicos que encendieron aún más los ánimos del auditorio.

El artista agradeció el apoyo de Monterrey, ciudad que ha respaldado su carrera desde sus inicios.