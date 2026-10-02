Joss Favela estrena ‘Las cosas no salieron’, adelanto de ‘Confesiones’

Joss Favela presentó Las cosas no salieron, sencillo que forma parte de Confesiones, su próxima producción discográfica y con la que el cantautor sinaloense retoma elementos de sus raíces dentro de la música regional mexicana.

El tema, disponible en plataformas digitales desde el 1 de octubre, fue grabado con un sonido de norteño-banda y una ejecución completamente en vivo, una propuesta en la que Favela privilegió la interpretación de los músicos y la espontaneidad durante la grabación.

La producción buscó conservar una esencia orgánica, con arreglos que surgieron durante la propia ejecución y sin apegarse de manera estricta a estructuras previamente ensayadas. De esta manera, el intérprete apuesta por un sonido que conserva elementos tradicionales del regional mexicano y los combina con matices contemporáneos.