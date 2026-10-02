Joss Favela estrena ‘Las cosas no salieron’, adelanto de ‘Confesiones’

Joss Favela presentó Las cosas no salieron, sencillo que forma parte de Confesiones, su próxima producción discográfica y con la que el cantautor sinaloense retoma elementos de sus raíces dentro de la música regional mexicana.
El tema, disponible en plataformas digitales desde el 1 de octubre, fue grabado con un sonido de norteño-banda y una ejecución completamente en vivo, una propuesta en la que Favela privilegió la interpretación de los músicos y la espontaneidad durante la grabación.
La producción buscó conservar una esencia orgánica, con arreglos que surgieron durante la propia ejecución y sin apegarse de manera estricta a estructuras previamente ensayadas. De esta manera, el intérprete apuesta por un sonido que conserva elementos tradicionales del regional mexicano y los combina con matices contemporáneos.
En Las cosas no salieron, Favela aborda el proceso de reconstrucción personal después de una ruptura sentimental.
La canción plantea el momento en que una persona decide hacer una pausa para reencontrarse consigo misma y recuperar proyectos y emociones que quedaron en el camino.
“Le voy a dar la vuelta a lo que ya estaba torcido”, plantea el cantautor en uno de los pasajes del tema, en el que también expresa su intención de tomarse un tiempo para volver a acomodar sus sueños y recuperar las ganas perdidas.
La melodía se suma así al proyecto Confesiones, álbum con el que Joss Favela busca regresar a una sonoridad cercana a sus raíces y dar mayor peso a la interpretación musical y a la esencia del regional mexicano.
El lanzamiento llega mientras el cantautor sinaloense suma una nueva nominación al Latin Grammy, reconocimiento que alcanza por sexta ocasión en su trayectoria.