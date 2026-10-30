Joss Favela estrena ‘Un Hilo’, su nuevo sencillo

Entre la nostalgia y la ausencia de un amor que no termina de irse, Joss Favela presenta “Un Hilo”, su nuevo sencillo, que ya está disponible en plataformas digitales y que marcará el último adelanto de su próximo álbum, “Confesiones”.

En esta canción, el cantautor sinaloense aborda los sentimientos que permanecen después de una ruptura amorosa y la dificultad de dejar atrás a una persona que todavía ocupa un lugar importante en la memoria.

Acompañado por el Mariachi Internacional Los Pérez, Favela ofrece una interpretación en la que combina la música mexicana con una letra cargada de nostalgia y vulnerabilidad.

El tema refleja ese sentimiento de esperar el regreso de alguien, aunque la relación haya terminado.

El lanzamiento está acompañado por un video musical grabado en Nochistlán, Zacatecas, tierra de origen del mariachi que participa en la canción y un sitio con significado especial para el intérprete.

En ese escenario, la música y las imágenes se unen para dar contexto a la historia que relata “Un Hilo”.

Este sencillo será la última canción que el artista dé a conocer antes del estreno de “Confesiones”, álbum programado para el próximo 19 de noviembre, con el que abrirá una nueva etapa musical.

Además de este lanzamiento, Joss Favela se prepara para asistir el 12 de noviembre a la gala de los Latin Grammy, donde compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña por “Mis Compas Vol. 2”.

Con el estreno de “Un Hilo” y la próxima llegada de su producción discográfica, el cantautor mantiene actividad en una etapa de su carrera marcada por nuevos lanzamientos y reconocimientos.