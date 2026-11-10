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Regional mexicano

Joss Favela sorprende a Daddy Yankee con un regalo personalizado

El cantautor mexicano entregó al llamado Big Boss una pieza única inspirada en su estilo urbano y en Puerto Rico; el encuentro ocurrió durante la entrega de los Grammy in the Schools
Marisela González |
10/11/2026 13:48
10/11/2026 13:48

El cantautor mexicano Joss Favela llamó la atención en redes sociales al compartir un encuentro con Daddy Yankee, a quien sorprendió con un obsequio personalizado que refleja algunos de los elementos característicos de la imagen del llamado Big Boss.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de música regional mexicana publicó el momento en que entregó el regalo al exponente puertorriqueño del reguetón, con quien coincidió durante la ceremonia de los Grammy in the Schools.

“Jalisco, México, te mando este art toy, es tuyo y es pa’ ti, es pieza única”, expresó Favela al entregarle el detalle.

Daddy Yankee recibió el presente con entusiasmo y comentó que le gustaba.

“Me gusta esto, esto es una cosa que uno pone en el estudio, ahí cool”, antes de pedir a uno de sus acompañantes que le tomara una fotografía a la pieza.

El obsequio consiste en una figura con un pico de pájaro, una cadena característica del cantante y la bandera de Puerto Rico, elementos que hacen referencia a su identidad artística y a su estilo dentro de la música urbana.

Favela acompañó la publicación con el mensaje “Con el Big Boss”, junto a emojis de fuego y la bandera puertorriqueña, mostrando su admiración por una de las figuras más reconocidas del reguetón.

El encuentro también despertó comentarios entre los seguidores de ambos artistas, debido a que pertenecen a géneros musicales distintos, pero comparten una trayectoria destacada dentro de la industria latina.

Aunque hasta el momento no se ha anunciado alguna colaboración o proyecto musical entre los dos intérpretes, el acercamiento quedó registrado en redes sociales y generó interés entre sus seguidores, quienes no descartaron la posibilidad de que esta coincidencia pueda abrir la puerta a una futura colaboración.

  • $!El regalo incluye una figura con pico de pájaro, una cadena y la bandera de Puerto Rico.
    El regalo incluye una figura con pico de pájaro, una cadena y la bandera de Puerto Rico. ( Fotos: Instagram)
  • $!Daddy Yankee recibe el obsequio del cantautor mexicano.
    Daddy Yankee recibe el obsequio del cantautor mexicano. ( Fotos: Instagram)
  • $!Joss Favela compartió en Instagram el momento junto al llamado Big Boss.
    Joss Favela compartió en Instagram el momento junto al llamado Big Boss. ( Fotos: Instagram)
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