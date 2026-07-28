Joss Favela suma nominación a Premios Juventud por su dueto con Alfredo Olivas

El cantautor sinaloense Joss Favela volvió a colocarse entre los nominados a Premios Juventud al recibir una candidatura en la categoría de Mejor Canción Música Mexicana por Eres, colaboración que interpreta junto a Alfredo Olivas.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, y reunirá a algunos de los artistas más destacados de la música latina en una gala que será transmitida por Univisión.
Eres fue lanzada el 31 de julio de 2025 como parte del álbum Mis Compas: El Final. Desde su estreno, el tema logró conectar con el público por su historia de desamor, nostalgia y emociones encontradas, convirtiéndose en una de las canciones más representativas de esa producción.
Con esta nueva nominación, Favela reafirma el buen momento que atraviesa tanto como intérprete como compositor, una faceta que lo ha convertido en uno de los autores más solicitados dentro de la música mexicana.
No es la primera vez que el sinaloense figura entre los candidatos de Premios Juventud, en la edición anterior fue nominado por Con todo respetillo, canción que grabó junto a Luis R. Conríquez.
Además, una de sus composiciones, El beneficio de la duda, interpretada por Grupo Firme, obtuvo el reconocimiento como Mejor Canción Banda.
A lo largo de su trayectoria, Joss Favela ha construido una sólida carrera como compositor e intérprete, colocando temas en los primeros lugares de popularidad y escribiendo éxitos para diversas figuras del regional mexicano.
Su trabajo más reciente mantiene esa línea, consolidando su presencia dentro de uno de los géneros con mayor crecimiento en la música latina.