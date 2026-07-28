Joss Favela suma nominación a Premios Juventud por su dueto con Alfredo Olivas

El cantautor sinaloense Joss Favela volvió a colocarse entre los nominados a Premios Juventud al recibir una candidatura en la categoría de Mejor Canción Música Mexicana por Eres, colaboración que interpreta junto a Alfredo Olivas.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, y reunirá a algunos de los artistas más destacados de la música latina en una gala que será transmitida por Univisión.

Eres fue lanzada el 31 de julio de 2025 como parte del álbum Mis Compas: El Final. Desde su estreno, el tema logró conectar con el público por su historia de desamor, nostalgia y emociones encontradas, convirtiéndose en una de las canciones más representativas de esa producción.