Joss Favela suma su sexta nominación al Latin Grammy

El cantautor sinaloense Joss Favela recibió su sexta nominación al Latin Grammy, esta vez en la categoría Mejor Álbum de Música Norteña por su producción Mis Compas Vol. 2.

El reconocimiento llega por un proyecto lanzado el 31 de julio de 2025, en el que Favela reunió a distintos exponentes de la música mexicana y latina, además de participar como intérprete, compositor y productor.

Mis Compas Vol. 2 incluye colaboraciones con Alfredo Olivas, Ha*Ash, Código FN, La Receta, Cornelio Vega y su Dinastía y Jessi Uribe, con una propuesta que combina diferentes estilos y voces dentro del regional mexicano.

El álbum también tuvo presencia en los charts de Billboard. El tema Qué Belleza de Mujer llegó al primer lugar de Regional Mexican Airplay, mientras que Eres, colaboración con Alfredo Olivas, también ingresó a esta lista.

La 27 edición de los Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, donde se conocerán los ganadores de las distintas categorías de la música latina.

Esta nominación se suma a la trayectoria de Favela como intérprete y compositor, faceta que ha desarrollado paralelamente a su trabajo como productor y colaborador con otros artistas del género.

En cuanto a sus presentaciones, Favela ofreció el pasado 15 de septiembre un concierto gratuito en la Plaza del Ángel, en Chihuahua, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

Durante esa actuación compartió escenario con Grupo La Etiqueta para interpretar Cuando Fuimos Nada.

El sinaloense continuará con su agenda de presentaciones y tiene programado regresar a Chihuahua el 1 de noviembre, junto a Pancho Barraza, para cerrar la cartelera del Palenque de Expogan 2026. Además, ha adelantado que su gira continuará con próximas fechas en Zacatecas.