Joy Huerta consigue primer sold out sin Jesse y rompe en llanto

Joy Huerta agotó las entradas para su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional, el 6 de diciembre, lo que provocó un emotivo llanto. Este logro marca una nueva etapa profesional de la cantante, tras dos décadas con Jesse, y la llevó a anunciar más fechas para su espectáculo navideño.

Se trata de una presentación especial para la intérprete, pues será su primer espectáculo sin su hermano Jesse Huerta después de más de dos décadas de carrera como el dúo Jesse & Joy. La artista confirmó el lleno total de su espectáculo ¿Con quién se queda el reno? The Christmas Edition y agradeció el apoyo.

“Me mencionan hace poquitito que la fecha del 6 de diciembre con ¿Con quién se queda el reno? está sold out y les juro, no saben lo bonito que siento en mi corazón”, expresó Joy Huerta, visiblemente emocionada, en un video publicado en Instagram.

Este concierto del 6 de diciembre adquiere especial relevancia luego del anuncio de Jesse Huerta, quien informó que sus compromisos con el proyecto Jesse & Joy finalizarán el 5 de diciembre. Los hermanos compartieron más de 20 años de trayectoria, construyendo una carrera con éxitos como ¡Corre! y Dueles, obteniendo reconocimiento internacional.

La cantante también aprovechó el momento para agradecer el cariño recibido en esta nueva etapa. “No hay palabras suficientes para agradecerles tanto cariño, tanto amor. El poder compartir la música con gente que uno ama siempre es lo más bonito, en este caso con ustedes. Estoy muy ansiosa, muy emocionada, muy feliz, contando los días para el 6 de diciembre”, agregó la artista.

La respuesta del público generó una nueva fecha para el espectáculo. Los organizadores anunciaron una presentación adicional para el 9 de diciembre de 2027, también en el Auditorio Nacional.

Además, Joy adelantó que tendrá más conciertos en México y diversas presentaciones en Estados Unidos a partir del próximo año. Mencionó también los espectáculos programados para el 11 y 12 de diciembre.

De esta manera, la cantante amplía su proyecto musical en solitario, encontrando nuevas oportunidades para conectar con sus seguidores fuera del escenario que por años compartió con Jesse.

El primer sold out en el Auditorio Nacional marca un inicio significativo para la cantante, quien celebró con emoción que su música continúa encontrando espacio en el público, incluso en un escenario distinto al acostumbrado.