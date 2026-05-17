Juan Ferrara se despide de los escenarios con la obra ‘No te vayas sin decir adiós’

La actriz Verónica Castro entró a escena con las manos llenas de regalos y recuerdos para Juan Ferrara, el protagonista de la obra “No te vayas sin decir adiós”.

Desde el escenario, Ferrara pidió a la actriz y que subiera para encabezar la ceremonia de develación de placa como su madrina, con motivo de las 300 representaciones de la obra con la que el actor se despide.

Verónica Castro le obsequió una fotografía de ambos cuando protagonizaron la telenovela “Valentina”, de 1993, así como una mascada con la imagen de la Virgen de Guadalupe, regalos que agradeció el homenajeado.

Tras la representación, la comunicadora Janet Arceo informó que el productor general Jorge Ortiz Pinedo no pudo acudir por encontrarse resfriado; lo representó su hijo y autora de la obra, Oscar Ortiz de Pinedo.

Janet Arceo mencionó al elenco de la noche del 15 de mayo en la función de las 300 representaciones, mientras que Verónica Castro descubría la placa conmemorativa.

“Quiero agradecer especialmente al público, porque para mí ha sido una temporada importantísima, ha sido muy relevante representar la obra de mi sobrino Oscar, con la producción de Jorge y tener la presencia del público. Antes que nada, agradecer a esta maravillosa compañía con actores y actrices que la hemos pasado de maravilla, yo estoy muy emocionado de lo buenos que son todos”, dijo Juan Ferrara.

“Y también la presencia de alguien a quien considero es una de las personas más importantes de este país, a quien admiro y respeto, con quien he trabajado en dos ocasiones, en teatro y en una telenovela, le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Verónica Castro”.

Una complicidad que atraviesa décadas

Verónica Castro y Juan Ferrara se saludarlo con un efusivo abrazo. Ella, tomar el micrófono le preguntó: “Vas a dejar de trabajar. ¿Tú crees que vas a poder?”, a lo que el actor respondió: “Sí para observar a gente hermosa como tú”; “pero vas a extrañar mucho los escenarios...”, le reviró la actriz, antes de entregarle los obsequios que le llevó.

Recordó que cuando ambos actuaron en la telenovela “Valentina”, Juan Ferrara era “el más guapo de todos, eras asediado por todas, yo fui la suertuda, me tocó varias veces trabajar con él. Estoy aquí, con todo mi cariño, con todo mi amor y Dios te bendiga siempre, porque nos has regalado tu trabajo lleno de talento, qué podría decir de ti, que has hecho feliz a todo el país durante muchos años”.

En una emotiva noche, el público no cesó de aplaudir, al ver a ambas figuras juntas, flanqueadas por los jóvenes actores de la puesta en escena.