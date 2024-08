¿Cómo perdió la pierna?

En julio del 2021 cuando Juan Pablo Medina vivió uno de los episodios más complicados de su vida debido a que inesperadamente fue llevado al hospital y posteriormente sufrió una amputación de su pierna.

Sin duda, este proceso no fue nada fácil, sin embargo, el actor ha demostrado tener las ganas de superarse, por lo que en redes sociales comparte cómo se ha adaptado a su nueva vida usando una prótesis.

Juan Pablo Medina relató cómo fue que, en medio de una jornada de trabajo, empezó a sentir un dolor en el estómago.

“Estaba en una grabación, estaba haciendo un proyecto muy importante para mí, donde tenía puesto todo. Ese día bajamos a comer, estábamos en un hotel grabando, subo al cuarto y me estaba empezando a sentir medio mal”, recordó el actor.

Con la intención de seguir adelante con su trabajo, pidió al médico de la producción que le inyectara algo para aliviar el dolor, pero el malestar persistió. A pesar de sus intentos por recuperarse rápidamente, el tiempo pasó y su estado no mejoraba.

Fue entonces cuando la productora del proyecto se dio cuenta de la gravedad de la situación y decidieron llevar a Medina al hospital. El actor fue trasladado al nosocomio donde su padre trabaja como médico. Allí comenzó un proceso que cambiaría su vida para siempre.

El actor mencionó que no recuerda mucho los primeros momentos en los que estuvo en el hospital, sin embargo, tiene presente que después de varios estudios, los médicos descubrieron que lo que padecía no era simplemente un dolor pasajero.

“En ese momento no pensaba en mí, decía: ‘No puedo abandonar el trabajo’. Estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente y cuando entré, me metieron a urgencias. Lo tengo un poco borroso: bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout. Tengo una imagen en la que uno de los médicos me dijo: ‘Voy a hacer todo por salvar tu pierna’. Me enteré de que fueron 3 días después”.

El actor había sufrido un infarto silencioso, lo que provocó una trombosis, es decir, una formación de coágulos que afectaron tanto su intestino como una de sus piernas.

“Vieron que no solo era la pierna (donde había coágulos), sino que tenía infestado en el intestino. Se dieron cuenta de que tenía en la mesentérica, que es la arteria que pasa por el intestino y que estaba infestada, que esa es la más dura, esa es muy probable que no la cuentes, y también, otro detallito, es que se dieron cuenta que estaba infartado”, explicó.

La situación se volvió aún más crítica con el paso de los días. A pesar de los esfuerzos médicos, el estado de salud de Juan Pablo Medina empeoraba. El médico a cargo le prometió que haría todo lo posible por salvar su pierna, pero conforme su cuadro clínico se agravaba, le quedó claro que la amputación era la única opción para salvar su vida.

Tras la cirugía, Juan Pablo Medina recibió acompañamiento psicológico y psiquiátrico para afrontar la pérdida de su extremidad. Su familia también estuvo a su lado en todo momento, brindándole el apoyo emocional necesario para superar el duelo que enfrentaba.

“Realmente hasta hace poco me está cayendo el veinte del duelo, de la aceptación y es un proceso muy lindo, la verdad, o sea ya entenderte porque pues no pasa nada, o sea al final estoy aquí y mis posibilidades se abrieron de una manera increíble, mi mente estaba muy cerrada antes”.

Después de este difícil episodio, Juan Pablo Medina decidió compartir su experiencia a través de sus redes sociales. Con esto, busca no solo contar su historia, sino también ofrecer esperanza y apoyo a quienes puedan estar pasando por situaciones similares. Su testimonio es una muestra de resiliencia y un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, es posible encontrar nuevas formas de vivir y seguir adelante tal y como lo ha hecho él.