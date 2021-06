Juan Rivera estalla contra quienes opinan sobre la herencia de Jenni

“Hay que empezar a aclarar las cosas para que el agua no esté tan cochina y si se va a encochinar uno, nos encochinamos todos”, dijo antes de derramar algunas lágrimas frente a sus 533 mil seguidores.

Fue así que se pronunció contra aquellos que han opinado acerca del manejo y distribución de la herencia de su hermana fallecida en diciembre del 2012, así como de quienes lo acusan de querer apropiarse de los recursos.

“El dinero es de sus hijos, no hay pelea, no hay lucha... yo trabajaré solo, levantaré botes o lo que sea, yo no quiero esa feria, no me pertenece, pero mi hermana se ganó el respeto y debería respetarse y se tiene que entregar cuando ella dijo, porque para eso ella luchó... ella dejó escrito, letra por letra, cuando quería que se entregara eso”.

Recordó que Jenni eligió a su hermana Rosie para manejar su fortuna desde su muerte, así como la persona que ahora tomará las riendas del emporio Jenni Rivera Enterprises.

“Ella se murió trabajando por eso, ustedes no. Ustedes siguen aquí respirando y muchas veces hablando estupideces, sin haberse ganado ninguno de esos cincos. Ustedes no tienen que decir ‘sí, dénsenlo’“, sentenció al referirse a las personas que quieren opinar sobre el manejo de la herencia.

“No soy nadie para tomar una decisión de Jenni Rivera porque no me he ganado ese lugar, los frutos de ese trabajo son de ella y se los dio a sus hijos, cuando ella dicte no cuando ustedes quieran. No porque son fanáticos y quieran a mis sobrinos se les va a hacer algo así a mi hermana... se le tiene que respetar, porque para eso trabajó y por eso murió“, concluyó.

En otro video publicado desde sus redes sociales, Juan Rivera explicó que la mayoría de sus recursos provienen de negocios propios y que su colaboración en la empresa de Jenni sólo le reditúa el 20 por ciento de sus ingresos.

La polémica al interior de la familia Rivera comenzó hace unas semanas, cuando Rosie decidió abandonar las riendas del emporio Jenni Rivera Enterprises y se impulsó una auditoría en su contra para conocer el estado real de la empresa que manejó por más de ocho años, pero más allá de una investigación para encontrar malos manejos, se sabe que sólo se busca dejar las cuentas claras ante los hijos de “La Diva de la Banda”.