Juan Soler no cree en la vacuna contra el Covid-19

“El gobierno de Argentina que es una porquería. Es un problema enorme entrar o salir, no sabes si llegas y puedas salir de nuevo, quitaron todas las aerolíneas y hay una sola aerolínea que es un desastre, entonces no pude conocer a mi nieta todavía”, declaró.

Al inicio de la entrevista, el actor que actualmente está trabajando para Televisa, arremetió contra el gobierno argentino, ya que ha intentado viajar a dicho país pero se lo han negado y por lo tanto no ha podido conocer a su nieta Alfonsina, primógenita de su hija Valentina.

Soler compartió que no se ha vacunado contra el Covid-19, pues considera que este tratamiento médico “es una mie***”.

“Prefiero no hablar del tema porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una mie*** la vacuna, que es una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo... Entonces, ¿para qué eso?”, señaló.

Otros famosos contra la pandemia de Covid-19

Paty Navidad, Carlos Villagrán “Quico” y Lucía Méndez, han sido algunos de los famosos que han declarado que la pandemia de Covid-19 es una farsa.