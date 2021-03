$!Juan Soler se estrena como abuelo de la pequeña Alfonsina

Valentina en su cuenta de Instagram publicó una emotiva carta para su hija.

“Alfonsina, mi pequeña leoncita, no pudiste esperar y saliste 4 semanas antes, te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa con mamá y papá”, empezó a narrar.

Y aunque, “fueron días difíciles, de poder verte solo 2 horas al día, llegar a casa y que no estés ahí, pero todo pasó y no puedo explicar la felicidad y la paz que siento, no me entra en el cuerpo”, reveló la primogénita del actor.

“Te soñé tanto tiempo que hoy tenerte no parece real, verte esa carita hermosa que es una perfecta combinación nuestra, esas manos tan chiquitas que me hacen derretir cada vez que me agarran el dedo...”, describió la nueva mamá.

Al pie de la publicación, Valentina también agradeció a su pareja: “Gracias Pablo por ser mi compañía siempre, por estar presente en el momento más importante de nuestra vida, acompañarme en todo el proceso, hacerme sentir segura y darme calma y tranquilidad”.

“Ahora empieza la verdadera aventura, ya no somos dos, ahora somos tres contra el mundo, siempre juntos de la mano, como hace 8 años. Te amo infinitamente”, concluyó.