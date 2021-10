Julieta Venegas, Bad Bunny y Tainy estrenan ‘Lo siento bb :/’

Desde sus redes sociales, Tainy escribió un sentido mensaje con motivo del estreno de su primera canción. Junto a una imagen de una mujer dibujada en versión anime de pelo rosa, el músico de 32 años reveló que estrenaría la canción llenó de ilusión y agradecimiento hacia los dos artistas de renombre, quienes lo apoyaron. Difundió Infobae.

“Siempre soñé con tener mi Mas Flow. Hoy por fin sale el primer track de ese álbum que siempre quise hacer, gracias Benito (Bad Bunny) por ser LA BESTIA, por confiar en mi y siempre estar ahí, mucho de lo que soy te lo debo a ti”, comenzó en Instagram.

Cabe mencionar que, a día de hoy, Tainy es conocido en la industria musical por su trabajo como productor. Dentro de su haber musical, el artista cuenta con videoclips junto a Yandel, Rauw Alejandro, Anuel AA y Ozuna, todos intérpretes representativos de la música urbana.

Dentro de su publicación, el cantante también le dedicó unas palabras a la reconocida cantautora mexicana, pues a pesar de que el reggaetón no suele ser el género musical que interpreta, accedió a trabajar junto a él y Bad Bunny en el tema.

“A Julieta Venegas por inspirarme tanto y de pensar que nunca podríamos trabajar juntos hoy me da la oportunidad de ser parte del primer single, eres la mejor y por siempre agradecido, me cumpliste un sueño”, mencionó.

Al final de su posteó, el puertorriqueño terminó extendiendo un agradecimiento a todas las personas de producción que fueron parte del sencillo y reiteró el aprecio que siente por todos sus fans, quienes incondicionalmente han estado junto a él en lo que ha figurado en el medio.

Mientras tanto, Julieta Venegas también invitó a sus 722 mil seguidores de Instagram a que estuvieran atentos al estreno del tema musical y se atrevieran a escuchar esta nueva incursión que hizo en su ya larga trayectoria artística.

“¡Hola, gente linda! Estoy emocionada de contarles que mañana se estrena el primer single del disco de Tainy y estoy feliz de que me invitó a participar, en una colaboración con el genial Bad Bunny (...) y es la bomba”, escribió junto a la misma imagen que ocupó el puertorriqueño.

Los usuarios de la plataforma rápidamente reaccionaron ante la inesperada colaboración, entre ellos figuraron cantantes como Caloncho, quien con una antigua cara sorprendida y un corazón externó su sentir al respecto.

Carla Morrison también se hizo presente y escribió “Queen Style” junto a emojis de aplausos y estrellas. En la misma sección, Tainy reiteró su agradecimiento hacia la cantante mexicana y, entre sus palabras, dejó entre ver la admiración que siente por ella.

“Mil gracias de nuevo, no me voy a cansar de decírtelo, me cumpliste un sueño y feliz que también estas contenta con la canción. ¡Eres la mejor!”, redactó.

En México, Lo siento bb :/ vio la luz a las 11 de la mañana. El tema comienza con una interpretación muy al estilo de Julieta Venegas que sólo dio pie a la parte de Bad Bunny y Tainy a ritmo de reggaetón.