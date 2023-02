“Será la mejor manera de despedirme de Mazatlán, claro que también tendré mi despedida en las principales ciudades que me apoyaron siempre como Tijuana, Guadalajara, y algunas otras que siempre me han recibido con los brazos abiertos”, destacó Julio Preciado en entrevista para Noroeste, luego de una rueda de prensa donde se anunció que le darán un reconocimiento por 35 años de carrera en el próximo Juego de la Estrellas, en Mazatlán.

El cantante dice que quiere retirarse cantando bien, y de pie, no quiere llegar al grado de “dar lástima, o que le gente me vea mal sobre un escenario”, dijo que está preparando todo para irse como el Gigante de la banda.

Yuliana no será Reina del Carnaval

Mucho se había rumorado de que Yuliana Preciado, hija menor del cantante, buscaría la corona de Reina del Carnaval, pero no será así.

La joven, que está por lanzar su carrera como cantante, fue Reina Infantil del Carnaval en el 2009 y al igual que su papá es una apasionada de las Fiesta de Momo, pero por acuerdo con su papá ya no pretende participar.

“No va a participar ya le dije, y menos ahora con lo qué pasó con Uma (actual Reina de los Juegos Florales), y que solo por ser novia de Ricky, de El Recodo, ya la trataron mal y dijeron hasta lo que no, ahora, imagínate que Yuliana gane, dirán que fue por ser mi hija, y no la quiero exponer a los comentarios de la gente, que son fuertes, y no se tientan el corazón”, dijo Julio de manera contundente.

Por otro lado, dijo que se darán la oportunidad de desfilar juntos este 2025, y que será como ser Reina de nuevo.