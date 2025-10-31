Julio Preciado celebra 28 años repartiendo dulces a niños en Halloween

Cada 31 de octubre, la casa de Julio Preciado en el fraccionamiento El Cid se convierte en uno de los puntos más esperados por los pequeños mazatlecos.

Entre risas, disfraces y bolsas de dulces, el cantante abre sus puertas para compartir una tradición que cumple ya 28 años, reafirmando su cercanía con la gente y su cariño por la niñez.

Con una sonrisa y rodeado de disfraces coloridos, el ex vocalista de la Banda El Recodo compartió su emoción por mantener viva esta costumbre.

“Veintiocho años ya, veintiocho años con la tradición y estoy muy contento, ¿no? Aunque no lo crean, siempre se acomodan las cosas para que esté aquí. De los 28 años, solo dos veces no me ha tocado estar en Mazatlán, por trabajo. Pero mientras Dios me dé vida y dinero para seguirlo haciendo, aquí estaré, porque lo más importante es que los niños se diviertan”, expresó el artista.

En tan solo una hora, Preciado y su familia ya habían entregado más de 500 bolsas de dulces, una muestra de la magnitud que ha alcanzado esta celebración.

Vecinos, amigos y visitantes se dieron cita para convivir con el cantante, quien cada año se esmera por hacer de la noche de Halloween una experiencia inolvidable para los más pequeños.

Figura emblemática de la música sinaloense, Julio Preciado es reconocido por su voz y carisma, así como por su paso por Banda El Recodo y su exitosa trayectoria como solista dentro del género regional mexicano.

Su cercanía con el público y su arraigo en Mazatlán lo han convertido en una de las personalidades más queridas del puerto.

Durante la celebración, el intérprete aprovechó para compartir una buena noticia con sus seguidores: su próxima participación como invitado especial en el Baile Revolucionario, donde compartirá escenario con Luis Ángel “El Flaco” y Max Peraza el próximo 16 de noviembre en el Centro de Convenciones.

“Cierro el año muy bien. El 16 estaré aquí con El Flaco, voy a cantar los éxitos, a la gente que vio la silueta, sí soy yo. Así que ya saben que estoy de invitado con El Flaco y Max Peraza, ahí estaremos cantando todos los éxitos. Allá nos vemos si Dios quiere, así que los invito a todos a asistir y a seguir divirtiéndose como niños”, comentó.

Con música, sonrisas y el cariño de la gente, Julio Preciado reafirmó su compromiso con una tradición que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en símbolo de convivencia y alegría en el puerto.