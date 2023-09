El Gigante de la Banda, Julio Preciado, hará una colaboración con Los Nuevos Rebeldes, en donde explica que serán los temas Las dos hectáreas y Como el primer día.

En conferencia de prensa, Preciado y los integrantes de la agrupación explicaron cómo se dio el poder echar andar este proyecto.

“Quiero platicarles el cómo se dio esta colaboración, resulta que ya teníamos rato que no coincidimos, estábamos en un hotel allá en Los Ángeles, y llegaron ahí a saludarme, resulta que era mi admirador de hace más de 25 o 30 años desde que yo andaba con El Recodo, entonces, ya empezamos a platicar y recordar viejos tiempos; ya habíamos alternado juntos muchas veces, haya en Culiacán en fiestas, y bailes, pero no habíamos tenidos la oportunidad de platicar, y ahí es donde me hace la propuesta y me dice que si no me gustaría colaborar con ellos, y les dije que sí, que cuando ellos quisieran, e intercambiamos números y hoy verán el resultado”, explicó Julio Preciado.

“Voy a grabar dos canciones con ellos, que yo las hice éxitos, pero ahora las montamos con Los Nuevos Rebeldes, que son éxitos míos, pero grabados con norteño con Los Nuevos Rebeldes, y ese será el plus que va a tener la gente en esta ocasión, de no escuchar a Julio Preciado con la banda ahora va a escucharlo con Los Nuevos Rebeldes cantando”, comentó Preciado.

Las canciones serán Las dos hectáreas, que cantó el Gigante de la Banda con El Recodo y que es de su autoría, y Como el primer día, esta última autoría de Oliver Ochoa.

“Estamos muy contentos de que nuestro amigo Julio Preciado nos haya tomando en cuenta, una institución dentro de las bandas de Mazatlán, de Sinaloa, de México y de todo el mundo, como ustedes se dan cuenta para este proyectos nos llenamos de gusto, y también estábamos con la incertidumbre de cómo sería escuchar un cantante que todo el tiempo canta en banda, banda y hoy con un norteño, los invitamos a que lo escuchen, a que lo esperen, porque es un fusión muy bonito, algo muy importantes”, dijo uno de los integrantes de la agrupación.

Señalaron que será en unos 20 días cuando ya se dejan escuchar ambas melodías en las diferentes plataformas.

“Creo que ahorita lo más importante es que seguimos haciendo colaboraciones con gente que vale la pena hacerlas, no estoy haciendo colaboraciones al vapor, de a destajo, ni por encargo, esto lo estoy haciendo con gente que creo que sí merece que yo haga la colaboración, me da mucho gusto colaborar con ellos, ¿porque?, porque creo que así como está Los Intocables del Norte, de mi compa Wicho Romero en Culiacán, está Los Nuevos Rebeldes, y de ahí se han desprendido todo los demás”, explica Preciado.

Aseguró que se tendrán dos temas muy buenos, pero en otras versiones, que seguro gustará al público.

“Son dos sencillos que van a salir, ya no se puede hacer un disco completo, para empezar la gente ya no tiene para comprarlos, pienso que es subir los dos temas a redes y creo que la que sale ganando es la gente porque obviamente va a tener dos buenos temas en otra versión muy diferente y escuchando también a Nuevos Rebeldes y a Julio Preciado”.

“Creo que la mancuerna es muy buena y se escucha muy bien”.

Julio Preciado habla sobre su retiro

Anunció que para su retiro de los escenarios tiene previsto una presentación en el Teatro Ángela Peralta, en la cual habrá grandes sorpresas.

”Todavía me falta para el retiro, todo el 2024, viene una colaboración con Tony Meléndrez, ya está listo el tema, sacaré dos temas texanos, me quiero quitar ese gusto, y el año que entra haremos aquí en el Teatro Ángela Peralta un discazazazazo, que no le puedo decir todavía de lo que va a tratar, pero que va a causar revolución aquí en Mazatlán porque van a venir muchísimas figuras, pero son puras mujeres que tienen una gran trayectoria, y se va a llamar ‘Las viejas de Julio Preciado’, con eso les digo todo; es mariachi, es orquesta, y es banda, son 40 músicos en escena y grabado en vivo completamente, va hacer una cosa muy especial”, adelantó.

Dijo que ya está invitado en el 2024 al reality Tengo Talento, Mucho Talento, en Los Ángeles.

Los Nuevos Rebeldes

Los Nuevos Rebeldes es una agrupación mexicana. Fue formada en Culiacán, Sinaloa, en 1999. Ganó éxito con sus canciones, como: “El calendario”, “Quizás”, “Masacre en el cajoncito”, “E M grande” y “El niño”.

La agrupación está integrada por Eduardo Nájera (fundador y baterista); Javier Inzunza (acordeón); Jesús Medina Osorio (voz y bajo sexto); Isaac Navarez (voz y bajo); y Luis Hernández (voz y bajo sexto).