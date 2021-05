Julio Preciado habla en la televisión de sus excesos

Julio Preciado sorprendió al hablar sin filtros sobre la época de adicciones y excesos que vivió junto a Pancho Barraza, como pocas veces lo ha hecho, en una entrevista detalló que consumía drogas.

El Gigante de la Banda ofreció une entrevista a Gustavo Adolfo Infante para su programa “El Minuto que cambió mi destino”, el periodista viajó hasta Mazatlán, donde se grabó la charla en un restaurante de mariscos.

La entrevista se ha ido destapando por partes en las redes sociales y en Youtube, ahí, Julio Preciado hace fuertes declaraciones y se lleva de paso a su compadre Pancho Barraza, pues dijo que se ponían sus buenas parrandas, tanto que hasta contrataban bandas y grupos para que le cantara en su casa y “seguirle”.

"Mi compadre Pancho, ese tuvo una oportunidad maravillosa que le brindó la vida, que le brindó Dios, el encontrar a una mujer, a su esposa Gaby, esa mujer le dijo 'o lo dejas todo o no cuentes conmigo', así de simple. Qué hizo, retomó su carrera, está más fuerte que nunca, yo le digo 'chavorruco estás cabr$#', a mi compadre Pancho, yo lo quiero mucho y me llevó con él muchísimo porque somos compañeros de grandes parrandas, no de parranditas, nosotros éramos atascados, la verdad", adelantó Julio Preciado a Gustavo Adolfo Infante.

"Dos, tres días tomando y drogándonos, éramos muy vagos (...). Fui atascado porque duraba muchos días, yo era como comúnmente se dice 'tarjetero' (...). El primer día sí me iba de ‘prostituto’, pero ya al otro día. llegando a la casa me gustaba convivir con mi familia, borracho, pero convivir, y me la pasaba a todo dar. Banda, norteño, mariachi, todo, inclusive la Banda MS y Julión Álvarez era, por lo menos, en una escala de 15 días me tocaban en la casa. Llevaba a que me cantara la Banda MS cuando cantaba Julión Álvarez con ellos y, fíjate cómo son las cosas, ahora tengo que vender la casa para contratarlos", explicó.