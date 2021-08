Julio Preciado habla sobre la salud de Vicente Fernández

Después de haber sido hospitalizado debido a un pequeño derrame de sangre en el ojo y fuera operado en Guadalajara, en la misma clínica donde se encuentra Don Vicente Fernández, “El Gigante de la Banda”, habla sobre la salud de “El charro de Huentitán”, a quien hasta el momento lo reportan estable.

“Si la familia no sale a dar una declaración oficial, creo que tienen motivos muy personales. Yo no me meto ahí. Dos de sus doctores que lo están atendiendo y su rehabilitador son amigos míos, pero no por eso voy a tener el derecho de opinar sobre la salud de Don Vicente, pero creo yo y a lo que me dicen los médicos, va a salir adelante”, señaló.

Días después de su salida del nosocomio, Julio Preciado comentó que iba a regresar para saludar a enfermeros y doctores, pero cuando se percató de la presencia de los medios, prefirió no hacerlo para evitar cuestionamientos sobre la salud de Don Vicente.

“No me quise arrimar al hospital y tenía ganas de ir, no tanto por Don Vicente, aunque sí me hubiera encantado que me dejaran a entrar a saludarlo, sino porque quería que me vieran tanto enfermeras que tengo una gran amistad con muchas de ellas, como el rehabilitador y tenía ganas de que me vieran así como estoy”.

“Pero cuando me di cuenta de la cantidad de medios que estaban esperando, lo primero que dije fue: ‘van a pensar que vengo a colgarme de que están los medios aquí y no es así’”, externó.

Para finalizar, sobre la situación de Don Vicente, el intérprete del regional mexicano dijo: “Yo creo sí sale porque sale”.