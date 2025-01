Julio Preciado no estará para su homenaje en el Carnaval de Mazatlán

Debido a un compromiso profesional previamente adquirido, el cantante mazatleco Julio Preciado no estará presente durante el homenaje que se le había preparado para el Carnaval internacional de Mazatlán “La Perla” 2025.

Será en virtud de la que será su primera presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, que el ícono de la banda sinaloense estará ausente para el reconocimiento que se le piensa otorgar por los 25 años como Rey del Carnaval.

“No voy a estar en mi homenaje. Desgraciadamente tengo mucho trabajo, tengo el 28 de febrero mi primer Telmex en solitario y tengo que estar desde el 26 allá para la promoción y lo demás”, dijo.

Destacó que su ausencia no será por una decisión personal, sino que considera importante darle prioridad a su carrera artística, la cual ha forjado durante 36 años, mostrando así su agradecimiento por el homenaje.

“No es que no quiera el homenaje, simple y sencillamente no puedo darme el lujo de descuidar mi trabajo en un lugar tan importante como es el Auditorio Telmex. No puedo descuidar mi carrera”.

El mazatleco comentó que hasta el momento se cuenta un con 70 por ciento de venta en boletos para el concierto, el cual espera pueda venderse en su totalidad los próximos días.

Un 2025 prometedor

En lo que respecta a los proyectos que se vienen durante este 2025, Julio Preciado que se tienen visualizados un gran número de éstos, los cuales espera puedan consolidar en su mayoría.

Entre los más destacados, el cantante destacó su incorporación en el “Palomazo Norteño”, donde trabajará junto a leyendas de la música norteña como Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández.

El cantante también mencionó que se está trabajando en la realización de una posible gira por primera vez junto a su “compadre” José Ángel Ledezma Quintero “El Coyote”, tras una encuesta realizada a los seguidores de ambos artistas.