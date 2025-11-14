Julio Preciado ofrece disculpas a joven que ofendió en una aerolínea

El cantante Julio Preciado emitió una disculpa pública dirigida a un joven empleado de Volaris, tras un altercado viril en el aeropuerto de Tijuana. Aunque justificó su enojo por la falta de soluciones de la aerolínea, reconoció que su reacción fue impulsiva y que el empleado del mostrador no era el responsable. En un mensaje cargado de emotividad y dirigido a sus seguidores en Facebook, el cantante Julio Preciado ofreció una disculpa pública y sin reservas al joven empleado de Volaris a quien insultó durante un tenso incidente en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

“Muy buenos días a todos aclarado el contexto de lo sucedido en Volaris por parte de la empresa ahora es mi turno de dar una disculpa pública al joven empleado de mostrador creo que era el menos culpable, pero yo le pedí desde un principio que llamara a un supervisor y a un agente de la guardia nacional que son los encargados de la seguridad del aeropuerto para que nos dieran información real y la Guardia fuera testigo de la respuesta del encargado cosa que nunca sucedió”, explicó el cantante. Agregó un tache a la aerolínea por no preparar a sus empleados para situaciones como esta, pero lo más importante , al no haber salido ninguna persona de mayor rango a darnos soluciones y dejar a este joven que no sabía o no podía hacer nada para solucionar el problema. “Reitero mi disculpa para el joven que fue el único que estaba en el mostrador porque el otro se fue disque hacer la llamada al Supervisor de la aerolínea y a la Guardia Nacional y jamás llegó nadie. Les recuerdo que a parte de ser cantante soy un ser humano, igual que ustedes y reaccioné por la impotencia del momento. También les informo que tengo una discapacidad en una de mis piernas para esos que dicen que porque ando en silla de ruedas, ahí tienen la respuesta”, resaltó en sus redes sociales. El evento, grabado y ampliamente difundido en redes sociales, mostraba a un Preciado visiblemente alterado exigiendo soluciones por un problema con su vuelo a Mazatlán.