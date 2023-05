“A mí se me hace una falta de respeto ver a dónde colocan a un Ramón Ayala, a una Alicia Villarreal. ¿Cómo crees que van a abrirle a estos muchachitos?”, sentenció en entrevista para ‘Sale el sol’, transmitida el 26 de mayo.

El cantautor de Aunque no sea conmigo expresó su incredulidad ante el hecho de que los organizadores del evento anuncien a dichas personalidades y a otras como taloneros cuando su carrera los respalda, señala univisión.com

Si bien, él no recibió invitación para formar parte de Arre, informó que de cualquier forma no se habría unido al saber que Peso Pluma y Natanael Cano serían los estelares.

“(Hubiera respondido): ‘Señores muchas gracias, yo no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos, y no voy a poner mi nombre para que otro se haga rico’”, explicó.

Fue el pasado 27 de mayo cuando se dio a conocer la primera edición de este festival, en el que también estarán Edén Muñoz, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey y Majo Aguilar.

Desde septiembre de 2020, Julio Preciado hizo pública su desaprobación por el género que popularizó Nathanahel Ruben Cano Monge, nombre real del rapero.

“Como dice mi compadre (Pancho Barraza), ahora toda la gente canta los corridos tumbados, que por cierto me cag... a mí en lo personal”, indicó en una charla con Gustavo Adolfo Infante.

El ex integrante de El Recodo expuso que, según su amigo, ellos han vivido las cosas que Cano y demás relatan en las letras de sus hits, mientras que estos solo las platican.