Julio Preciado vive emotivo momento junto a Marco Antonio Solís

Una noche especial fue la que vivió Julio Preciado durante el concierto de Marco Antonio Solís, donde no solo acudió como espectador, sino que también tuvo la oportunidad de compartir un momento muy significativo con el reconocido cantautor.

A través de sus redes sociales, el intérprete sinaloense expresó su admiración hacia “El Buki”, destacando su trayectoria y el impacto que ha tenido en la música mexicana.

“Hay artistas que no solo cantan, inspiran. Y ese es el caso de mi querido amigo Marco Antonio Solís. Ayer tuve la fortuna de disfrutar su concierto en Vidanta. Verlo en el escenario es entender por qué es un maestro... Tuve el honor de compartir una pieza musical con él, una que ha sido un éxito y que ayer cobró otro sentido al cantarla a su lado.

Maestro Marco, toda mi admiración y respeto. Gracias por recordarnos que la música hecha con el corazón nunca pasa de moda”, compartió en redes sociales Preciado, quien calificó la experiencia como un honor.

Durante la velada, Preciado interpretó el tema “Mi Eterno amor secreto”, canción que ha sido significativa en sus carreras, momento que, según el propio Julio, cobró un sentido especial al cantar frente al público.

El ex vocalista de banda también resaltó la calidad artística de Solís sobre el escenario, asegurando que su presencia confirma por qué es considerado uno de los grandes exponentes de la música romántica en español.

El concierto reunió a cientos de asistentes, en Vidanta, quienes disfrutaron de una noche llena de éxitos, en la que la sorpresa de ver a Preciado compartir micrófono con el cantautor se convirtió en uno de los instantes más destacados.