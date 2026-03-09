Julión Álvarez celebra 19 años de carrera con lleno total en Chihuahua

Con un estadio lleno y una noche cargada de emoción, Julión Álvarez celebró 19 años de carrera artística con un multitudinario concierto en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua, donde volvió a demostrar por qué es considerado uno de los máximos referentes de la música regional mexicana.

El cantante, conocido por el público como “El Rey de la Taquilla”, logró un nuevo sold out en su trayectoria, reuniendo a miles de seguidores que se dieron cita en el recinto para acompañarlo en una velada que se extendió por más de tres horas de música.

Desde temprana hora, fanáticos provenientes de distintas ciudades del estado de Chihuahua, e incluso de zonas cercanas a la frontera, comenzaron a llegar al estadio para asegurar un lugar en esta celebración que marcó casi dos décadas de carrera para el intérprete chiapaneco.

A lo largo del concierto, Julión Álvarez ofreció un recorrido por algunos de los temas que lo han consolidado como una de las voces más queridas del regional mexicano.

El espectáculo también destacó por un renovado diseño de producción que acompañó cada uno de los momentos de la noche.

Durante la presentación, el cantante alternó distintos estilos musicales que forman parte de su propuesta artística, combinando sonidos de norteño, mariachi y banda, géneros que han marcado su trayectoria dentro de la música popular mexicana.

El público respondió con entusiasmo a cada una de las canciones, coreando los éxitos que han acompañado la carrera del intérprete a lo largo de casi 20 años en los escenarios.

Ni siquiera las condiciones climáticas adversas lograron frenar el entusiasmo de los asistentes, quienes permanecieron durante toda la noche para ser parte de un espectáculo que terminó convirtiéndose en una auténtica celebración entre el artista y su público.

Originario de Chiapas, Julión Álvarez inició su carrera en la música regional mexicana a mediados de la década de 2000 y con el paso de los años se ha consolidado como una de las figuras más populares del género.

Su estilo, que mezcla banda y norteño con un sello interpretativo cercano al público, lo ha llevado a encabezar giras multitudinarias y a posicionarse entre los artistas más taquilleros del país.

Tras este nuevo éxito en los escenarios mexicanos, el cantante continuará con su agenda internacional.

El próximo mes de abril llevará su música a Sudamérica, donde tiene programadas presentaciones el 7 de abril en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia; el 24 de abril en el Estadio Cuscatlán de El Salvador; y el 25 de abril en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Honduras.