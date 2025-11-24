Espectáculos
Julión Álvarez cierra con éxito gira por Centroamérica

El cantante chiapaneco, conocido como ‘El Rey de la Taquilla’, culminó una serie de presentaciones abarrotadas en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, reafirmando su fuerza internacional antes de regresar a México con conciertos gratuitos y fechas especiales en su natal Chiapas.
Marisela González
24/11/2025 13:18
24/11/2025 13:18

Tras recorrer Centroamérica con una energía que conquistó a miles, Julión Álvarez y Su Norteño Banda concluyeron una gira que superó expectativas en cada país donde se presentaron.

Los escenarios de Honduras, Nicaragua y Costa Rica lucieron completamente llenos, y el público recibió al intérprete con emoción desbordada, coreando temas que han marcado su trayectoria dentro del regional mexicano.

Para el originario de Chiapas y reconocido en el ambiente musical como “El Rey de la Taquilla” por su capacidad para abarrotar recintos, esta etapa internacional representa un nuevo peldaño en su consolidación artística.

Su propuesta, que combina la esencia del norteño con un estilo vocal inconfundible, continúa ganando terreno fuera de México y fortaleciendo su presencia en el extranjero.

Tras este ciclo de presentaciones, el artista se prepara para volver a su tierra natal, donde ofrecerá un concierto gratuito el 27 de noviembre en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez.

Posteriormente, se presentará el 5 de diciembre en Oaxaca, para luego regresar nuevamente a la capital chiapaneca los días 10 y 11 de diciembre en el palenque, como parte de las últimas fechas que cerrarán oficialmente su gira 2025.

