Julión Álvarez es nominado a los American Music Awards

El cantante mexicano Julión Álvarez ha sido nominado a los American Music Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical a nivel internacional, al aparecer en la categoría “Best Latin Duo or Group”.

De acuerdo con datos de la plataforma Spotify, Julión Álvarez se mantiene como el artista de banda número uno del mundo, acumulando más de 18.4 millones de oyentes mensuales.

Temas como Regalo de Dios han alcanzado gran popularidad en plataformas digitales como TikTok, donde se han convertido en tendencia, ampliando su alcance entre nuevas audiencias.

Esta nominación no solo reconoce su talento y popularidad, sino también el impacto que su música ha tenido dentro y fuera de México, posicionando al regional mexicano en escenarios internacionales y fortaleciendo la presencia del género a nivel global.

A lo largo de su carrera, Julión Álvarez ha logrado mantenerse vigente en el gusto del público, con presentaciones que registran llenos totales y una relación cercana con sus seguidores, factores que han sido clave en su permanencia dentro de la industria musical.

Como parte de su agenda internacional, el próximo fin de semana el cantante se presentará por primera vez en el Coliseo Med Plus, en Bogotá, Colombia, en un compromiso que refuerza su proyección en el extranjero y su conexión con audiencias fuera del país.