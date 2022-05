Julión Álvarez regresa a sacar nueva música

Julión Álvarez está saliendo poco a poco de una de las etapas más difíciles de su carrera, en la que estaba vetado hasta de las televisoras, y producía poca música nueva.

Y es que su mala racha empezó cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017 acusó a Julión Álvarez de presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, impidiendo que entre a aquel país y provocando que sus redes sociales y plataformas digitales de música sean canceladas. A todo esto se le suma la pandemia por Coronavirus que afectó esta industria.

Sin embargo, pese a todas estas trabas Julión demostró por qué es el llamado “El Rey de las Taquillas” y siguió llenando los recintos donde se presentaba, a pesar de que su música no está al alcance de sus fans, pues ahora, poco a poco va dejando esta situación y ahora hasta anuncia un dueto con Banda Elemental.

Se trata de Una raya más al tigre, el nuevo tema en el que participa a dueto Julión Álvarez con Banda Elemental.

Fue el chiapaneco quien compartió cómo fue que se dio la grabación del tema, donde la amistad fue un factor para que decidiera hacerlo a dueto.

"Fue un tema que no escogí yo, Banda Elemental, que es con quien grabamos el dueto, es una banda, si se puede decir nueva, todavía no está en los aparadores, mucha raza no la conoce, pero hay una historia bonita dentro de. Uno de los músicos de los que integraron esa banda es hijo de don Beto Lizárraga, que es el chavalo con quien yo llegué a vivir a Mazatlán, él me da posada en su cuarto, entonces yo viví con él (...) El que toca la tambora era 'secre', secre se le dice a los que te arman la tuba, te pone tus instrumentos, cuando empezó Julión Álvarez y su Norteño Banda, el bato se hace músico y ahora toca la tambora, y se me arrima y me dice 'traemos este tema', ya traían la pista, 'Julión traemos este tema se llama 'Una raya más al tigre', vamos a grabarla a dueto' y le dije viejo ‘vamos a darle’", compartió Julión Álvarez en el programa Hoy.

Una raya más al tigre aborda las experiencias de las que se aprende en la vida, aunque suelan ser mayormente las malas.

”Habla de las caídas, de los golpes de la vida, de todas las experiencias, se puede decir malas, porque de todo eso se aprende, y es una raya más al trigre, a pesar de todo lo que suceda no me caigo, y si me caigo, me levanto, es esa la temática. Si yo la hubiera escogido, a lo mejor no la hubiera grabado, no porque no me guste, pero por ser yo y todos los temas que ya me han pasado, van a decir este sigue ardido".

Haciendo gala de su mote, el "Rey de la Taquilla" agradeció a su público por abarrotar sus conciertos en los que se ha presentado por México.

"Seguimos festejando las ferias, que son a nivel nacional, a lo largo y ancho de la República se han activado, hemos sido parte de y bendito Dios con llenos que podemos festejar".

Julión estuvo esta semana en el programa Hoy de Televisa, empresa que de alguna manera lo vetó cuanto empezó esta situación, pues hasta le quitaron su participación como coach en La Voz México, y le había dado poca oportunidad de regresar a sus foros.

Por otra parte, Julión sigue en la espera de solucionar su situación con Estados Unidos para regresar a trabajar allá y además para que su música pueda volver a las plataformas digitales como Spotify, Youtube, Amazón Music, entre otras.