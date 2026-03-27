Julión Álvarez se convierte en papá por tercera ocasión

Julión Álvarez, el llamado “Rey de la Taquilla”, está que no cabe de felicidad, el intérprete de Regalo de Dios, se convirtió en papá por tercera ocasión, esta vez de un niño, y se llamará César, noticia que no dudó en compartir en sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el cantante originario de Chiapas, escribió a sus 4 millones de seguidores la felicidad que está sintiendo en este momento.

“Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos Padres. Llega a nuestra familia mi niño, mi Carrito Alvarez. Familia, amigos y seguidores muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos...Saludotes a todos”