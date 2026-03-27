Julión Álvarez se convierte en papá por tercera ocasión

Julión Álvarez, el llamado “Rey de la Taquilla”, está que no cabe de felicidad, el intérprete de Regalo de Dios, se convirtió en papá por tercera ocasión, esta vez de un niño, y se llamará César, noticia que no dudó en compartir en sus redes sociales.
Fue a través de su cuenta de Instagram, que el cantante originario de Chiapas, escribió a sus 4 millones de seguidores la felicidad que está sintiendo en este momento.
“Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos Padres. Llega a nuestra familia mi niño, mi Carrito Alvarez. Familia, amigos y seguidores muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos...Saludotes a todos”
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Una publicación compartida por Julión Álvarez (@lospasosdejulion)
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En la publicación, se puede apreciar una imagen de todos tomando la mano del pequeño César, y posteriormente un video en el que aparece Julión cargando al bebé.
La noticia fue celebrada por todos sus seguidores, e incluso colegas del Regional Mexicano, como la Banda MS, quien posteó el mensaje “Felicidades viejón”, Edén Muñoz “Felicidades viejón”, “Felicidades viejo! Puras bendiciones”, escribió Josh Favela, “Muchas felicidades don Julio, que bendición” escribió El Yaki.
También lo felicitaron Los 2 Carnales, Poncho Lizárraga, de Banda El Recodo, Luis R. Conriquez, Grupo Arriesgado, entre otros, sumando casi 5 mil mensajes de felicitaciones.
El cantante tiene tres hijos, dos niñas, María Isabel y María Julia, y el recién nacido César. María Isabel nació en abril de 2018 y está a punto de cumplir 7 años, mientras que María Julia nació en diciembre de 2019 y tiene 6 años. Julión Álvarez y Nathaly Fernández se casaron en 2011, en una ceremonia discreta en Zapopan, Jalisco.