Previo a su salida al escenario, Julión atendió a los medios de comunicación a quienes expresó su agradecimiento al Palenque de Culiacán por haberlo tomado en cuenta una vez más para formar parte de elenco.

“Tengo 17 años de carrera, de los cuales varios años he tenido la oportunidad de estar en Culiacán, y muy agradecido por ello, porque para nosotros es sin duda una bendición para él todo si equipo, listos para brindar una gran noche”.

Durante la charla con él, fue cuestionado sobre compañeros del medio que en sus letras utilizan malas palabras, con las cuales en ocasiones son bastante ofensivas, compartió que él es respetuoso de lo que hacen sus compañeros artistas, enfocándose mejor en lo que él ofrece a su público, a quienes agradece su apoyo a lo largo de sus 17 años de carrera.

Respecto al haber aparecido de nuevo en las pantallas de Time Square en Nueva York, el cantante destacó haberse sentido feliz, momento que tuvo después de siete años de haber sido “congelado” en Estados Unidos, donde finalmente pudo limpiar su nombre.

“Para mí fue una gran satisfacción haberme enterado de ello, un logro inesperado, tal y como me pasó con el premio Latin Grammy, un reconocimiento que yo no me lo esperaba, fue toda una sorpresa para mí, yo me encontraba con mis niñas recogiéndolas de la escuela, cuando me avisan de ese premio, y esto se sintió muy bonito, es un premio no solo para Julión, sino para todo mi equipo, y agradecido por ello”.