Julión Álvarez sorprende con un doble lanzamiento

Julión Álvarez estrenó de manera simultánea los sencillos Llévala a la Luna y Ranchero de corazón, dos producciones con las que vuelve a apostar por las historias de amor y las raíces del género que lo ha convertido en uno de los artistas más populares del país.

Ambos temas ya se encuentran disponibles en las principales plataformas de música en streaming y forman parte de la nueva etapa musical del cantante, quien ha mantenido un ritmo constante de lanzamientos durante este año, al tiempo que continúa encabezando conciertos con localidades agotadas en México y Estados Unidos.

El sencillo Llévala a la Luna, destaca por combinar la interpretación característica de Julión Álvarez con arreglos de mariachi, una propuesta poco habitual dentro del sonido que ha consolidado junto a su Norteño Banda.

La canción aborda una historia de amor con una producción que busca resaltar la fuerza interpretativa del cantante, elemento que ha distinguido éxitos como Te hubieras ido antes, Y fue así y Regalo de Dios.

Como complemento del lanzamiento, el artista presentó también “Ranchero de corazón”, un tema que mantiene la esencia tradicional de la música ranchera y que rinde homenaje a las raíces que han marcado su carrera desde sus inicios.

Con este doble estreno, Julión Álvarez reafirma su interés por explorar nuevas sonoridades sin alejarse del estilo que lo mantiene como una de las figuras más representativas del regional mexicano.

A lo largo de casi dos décadas de trayectoria, el cantante ha logrado consolidar un repertorio que supera los cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y continúa figurando entre los artistas mexicanos con mayor audiencia en servicios de streaming.

Originario de La Concordia, Chiapas, Julión inició su carrera profesional como integrante de Banda MS, agrupación con la que colaboró antes de emprender su proyecto como solista.

Desde entonces, su carrera ha estado marcada por álbumes exitosos, giras internacionales y una estrecha conexión con el público, que ha convertido canciones como Ni lo intentes, Afuera está lloviendo y Ojos verdes en clásicos contemporáneos del género.

En los últimos años, el intérprete también ha fortalecido su presencia en plataformas digitales. Su canal oficial de YouTube acumula millones de suscriptores y cientos de millones de reproducciones.

Mientras que en servicios como Spotify se mantiene entre los artistas mexicanos más escuchados del regional mexicano, con una comunidad de oyentes que continúa creciendo gracias al alcance internacional de su música.

El lanzamiento llega además en un momento especialmente favorable para el cantante. Durante 2026, Julión Álvarez ha mantenido una intensa agenda de presentaciones y recientemente fue considerado entre los exponentes más influyentes del regional mexicano, gracias al impacto comercial de sus giras y al respaldo constante de su público.

El estreno de Llévala a la Luna estará acompañado por contenido audiovisual y materiales especiales difundidos a través de sus redes sociales y plataformas oficiales, con el propósito de acercar a los seguidores a esta nueva producción.

Al anunciar el lanzamiento, Julión agradeció el respaldo que ha recibido a lo largo de su trayectoria e invitó a sus seguidores a escuchar y compartir ambos temas, confiando en que se integrarán rápidamente al repertorio que acompaña cada una de sus presentaciones.

Con ambas canciones, el cantante vuelve a demostrar que, aun después de consolidarse como una de las máximas figuras del regional mexicano, continúa apostando por nuevas canciones y producciones que mantienen vigente su propuesta musical y fortalecen el vínculo con el público que lo ha acompañado durante casi 20 años de carrera.