El hecho se hizo viral a través de un video de TikTok en el que se ve a Julión y Olivas interpretando el tema, y aunque el primero en darse cuenta de que no debían interpretarlo fue Olivas, siguió tocando el acordeón.

“Oigan, ¿saben qué? Somos borrachos, pero no irrespetuosos. No nos acordamos que aquí no podemos cantar corridos, compa. De verdad, se nos olvidó a la chin..., discúlpenos. Pedimos públicamente, y aquí ante todos ustedes, una disculpota”.

Finalmente, Julión Álvarez pidió una disculpa pública al gobierno de Chihuahua y aseguró que en caso de que los multen se harán cargo.

“Gobierno, discúlpenme, de verdad públicamente pedimos disculpas, se nos fue el rollo, I am sorry. Ahora, sí ya nos van a cobrar la multa, pues nos la echamos...”.

La multa que podrían pagar podría ser de hasta un millón de pesos por haber promovido el narcotráfico.

Hasta el momento ni Julión Álvarez o Alfredo Olivas han dado a conocer si fueron multados o lograron evitarlo debido a que interrumpieron a tiempo el corrido.

La amistad entre Alfredo Olivas y Julión Álvarez tiene varios años, y es tan estrecha que se invitan uno al otra a compartir escenario en sus presentaciones, pero a partir del año pasado se comenzaron a viralizar en redes sociales videos y fotos de sus conciertos, donde se muestras bailando, cantando y tomando hasta emborracharse.

Así nació la gira Prófugos del Anexo, en una fórmula que comenzó a funcionar, pues a su público le agradó la idea de brindar y tomarse algunas copas junto a sus ídolos.