Julión Álvarez y Laura G culminan entrevista tras el sismo de 7.1

“¿Asustado?”, preguntó la presentadora a Julión, quien dijo: “No, la verdad, no... estábamos en la entrevista y se estaba moviendo, moviendo, moviendo”.

“Ojalá que todos estén bien, sí se sintió fuerte”, concluyó el cantante de Terrenal.

La entrevista entre Julión Álvarez y Laura G sí fue transmitida esta mañana durante el programa de Venga la Alegría y aunque no hicieron mención del sismo, el cantante de regional mexicano comentó parte de sus proyectos.

El cantante hizo una remembranza de su vida y cómo luchó para consolidar su carrera dentro de la industria musical, la cual se ha visto afectada después de que hace cuatro años fue señalado por el Departamento del Tesoro de estados Unidos por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero.

Dentro de la emisión de TV Azteca resaltó que fue descubierto por un integrante de La Banda El Recodo.

“Yo iba mucho a las cantinas, pero no me tomaba ni una cerveza, hasta que llegué a Mazatlán... nos subimos al camión del Recodo y empecé a cantar, me escuchan a cantar y me dicen vente a Mazatlán”.