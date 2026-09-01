Jung kook de BTS celebra su cumpleaños en vivo con fans

Jung Kook, integrante de BTS, celebró su cumpleaños número 29 con una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Weverse, para agradecer el apoyo de las armys, donde compartió detalles de su festejo y reflexiones sobre su futuro.

Ante 6.8 millones de armys que se sumaron a la transmisión, el cantante expresó su gratitud por los mensajes de felicitación y las diversas muestras de apoyo de sus fans. El festejo incluyó una cena especial con Taehyung y Hobie, donde disfrutó de pastel y sopa de algas, comentó.

“Pensé que no podría tener pastel y sopa de algas para mi cumpleaños, pero fui a un restaurante con Taehyung y Hobi, prepararon pastel y sopa de algas en el restaurante. Así que pude soplar algunas velas”.

Jung Kook, conocido por su energía en el escenario, reflexionó sobre la necesidad de “reavivar la pasión” y explorar nuevas aficiones. Mencionó su creciente interés por la fotografía y la videografía, previendo adquirir equipo para estas actividades.