Jung kook de BTS celebra su cumpleaños en vivo con fans

Jung Kook, integrante de BTS, celebró su cumpleaños número 29 con una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Weverse, para agradecer el apoyo de las armys, donde compartió detalles de su festejo y reflexiones sobre su futuro.
Ante 6.8 millones de armys que se sumaron a la transmisión, el cantante expresó su gratitud por los mensajes de felicitación y las diversas muestras de apoyo de sus fans. El festejo incluyó una cena especial con Taehyung y Hobie, donde disfrutó de pastel y sopa de algas, comentó.
“Pensé que no podría tener pastel y sopa de algas para mi cumpleaños, pero fui a un restaurante con Taehyung y Hobi, prepararon pastel y sopa de algas en el restaurante. Así que pude soplar algunas velas”.
Jung Kook, conocido por su energía en el escenario, reflexionó sobre la necesidad de “reavivar la pasión” y explorar nuevas aficiones. Mencionó su creciente interés por la fotografía y la videografía, previendo adquirir equipo para estas actividades.
“He visto muchos mensajes de felicitación por mi cumpleaños. Gracias. También todos aquí me están felicitando”, expresó durante la transmisión y añadió: “Me quedé asombrado viéndolas. Gracias de nuevo, quería decirles eso a todos los que me desearon un feliz cumpleaños”.
El intérprete habló sobre la gira, calificándola de “divertida” y destacando que, pese al agotamiento físico, su mente se mantiene fresca.
“Cada vez que subo al escenario, siento una descarga de dopamina. Probablemente, es gracias a ustedes”, señaló el vocalista.
Jung Kook también dedicó un mensaje a sus padres, agradeciéndoles por traerlo al mundo y por la vida que lleva.
“Mamá, papá... gracias por traerme a este mundo gracias a ustedes, puedo llevar una vida tan feliz: me da un poco de vergüenza decir esto directamente por teléfono o por mensaje porque soy bastante tímido y no soy muy bueno expresándome. Los amo, estoy seguro de terminarán viendo este video... espero que sepan que los valoro de verdad y a la familia... deberíamos ir a tomarnos unas fotos familiares juntos alguna vez y vayamos de viaje juntos, los amo”.