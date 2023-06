Jeon Jungkook, el integrante más pequeño de la banda surcoreana BTS lanzará su primer álbum en solitario este verano.

De acuerdo con la revista surcoreana Sports Chosun, el álbum se estrenará el próximo 14 de julio y contará con varios temas en inglés para complacer sus fans y las promociones serían en el extranjero, los seguidores del artista tendrían la oportunidad de verlo en concierto.

Jungkook ya ha sacado canciones en solitario en el pasado, como y Left and Right, que grabó en colaboración con Charlie Puth, y Dreamers, que estrenó como parte de la promoción de la FIFA World Cup, en Qatar; My You para el evento BTS 2022 Festa y Stay Alive, que forma parte del soundtrack de la serie 7Fates: Chakho.

En un comunicado de prensa, la compañía disquera Big Hit Music, encargada de la música de BTS y de sus integrantes, confirmó el lanzamiento, aunque dejó entrever que la fecha aún no estaba definida.