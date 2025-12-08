Jungkook de BTS protagoniza la portada de la revista Rolling Stone

Jungkook de BTS protagonizó la portada de No. 16 de la revista Rolling Stone Corea.

“La estrella del pop mundial, miembro de BTS y una de las caras más famosas del mundo, Jungkook está de vuelta en el centro de atención otra vez. Ahora es miembro del ‘21st Century Pop Icono’ llamado BTS y uno de los famosos artistas solistas de todo el mundo”, señala la revista en su página oficial de Instagram, donde da un adelanto del contenido de la entrevista.

“Esta es la primera entrevista solista de Jungkook del año, dando pistas de primera mano sobre por qué hizo del rap una prioridad, su proceso de maduración y nueva música”.

La edición de este mes con el cantante de ‘3D’ será presentada en la revista física de Japón, Corea, Reino Unido, India, Francia, Brasil, Filipinas y China y estará disponible en formato impreso con tres ediciones diferentes de Jungook disponibles para Japón, Corea y el Reino Unido.

El avance de la entrevista señala que Jungkook hablará especialmente de los nuevos pasos que espera dar en su carrera incluyendo el proyecto junto a BTS.

“Quiero ser un artista que no se deja llevar por la corriente, sino que crea la corriente. No quiero estar confinado, quiero ser un artista sin límites”, se lee en las primeras declaraciones del cantante para Rolling Stone.

Los comentarios en la publicación han sido muchos. “El hombre más guapo y perfecto del mundo”, “No puedo dejar de admirar el talento irreal de Jungkook, es el mejor, el más talentoso, el más merecedor y el más hermoso artista del mundo. Todos los géneros musicales están sujetos a él. Es muy musical y su oído es perfecto, es increíblemente trabajador, lleva todo a la perfección”.