Junk Kook de BTS se asocia con importante marca para diseñar línea de ropa

Con un logo especial, [CKJK], la línea de ropa incluirá toques personales de Jung Kook en todo, desde lavados de mezclilla personalizados hasta patrones de bordado ocultos, con piezas esenciales como una chamarras estilo camionero noventero, jeans anchos de talle bajo, camisetas gráficas, sudaderas y una chaqueta de motociclista, según la exclusiva de WWD.

El astro del K-pop ha trabajado con sus socios de larga data en la casa de moda para crear su propia colección cápsula, anunció la marca el lunes 18 de mayo.

Los fans de Jung Kook pronto lucirán increíbles con diseños creados colaborativos entre el astro de BTS y Calvin Klein.

“Jung Kook estuvo involucrado en todo el proceso creativo, desde las discusiones iniciales sobre el concepto hasta los detalles finales del diseño”, señala WWD.

“Tanto él como los equipos de Calvin Klein querían asegurarse de que su presencia se sintiera a lo largo de toda la colección cápsula que está inspirada en el amor de Jung Kook por las motocicletas, por lo que tiene una conexión inherente con su personalidad”.

Las piezas de la colección estarán disponibles para su compra en línea a partir del martes 19 de mayo. Al día siguiente, tiendas selectas comenzarán a ofrecerla para adquirirla en persona, señala billboard.com

“Jung Kook ha sido embajador global de Calvin Klein durante años, y hemos visto la poderosa conexión que tiene con su audiencia a nivel mundial”, dijo el presidente global de la marca, David Savman, en un comunicado a WWD.

Su impacto cultural, autenticidad y estilo resuenan profundamente tanto con nuestros clientes existentes como con su base de fans altamente comprometida.

Lo que hace que esta cápsula sea especialmente atractiva es la forma en que combina la influencia de Jung Kook con los estilos más reconocibles de Calvin Klein para crear algo que se siente fresco, personal y culturalmente relevante, mientras se mantiene fiel a la marca.

La colaboración de moda llega en medio de una apretada agenda de giras para BTS, quienes lanzaron en marzo su primer álbum de larga duración en cinco años, ARIRANG. El proyecto pasó tres semanas en el No. 1 del Billboard 200.

Próximamente, los Bangtan Boys tienen programados cinco conciertos en el Allegiant Stadium de Las Vegas para cerrar el mes de mayo, después de lo cual viajarán a Busan, Corea del Sur. La gira mundial está prevista para concluir en marzo del próximo año.