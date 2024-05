Amy Ryan, con una extensa carrera en teatro y cine, ha sido reconocida por sus actuaciones en Gone Baby Gone, The Office y Beautiful Boy. Poorna Jagannathan ha destacado por su papel en la serie Never Have I Ever de Mindy Kaling y en la miniserie de HBO The Night Of.

El director Jon Watts ha ganado notoriedad por su trabajo en las películas de Spider-Man pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), protagonizadas por Tom Holland. Su filmografía también incluye Clown y Cop Car, y es el creador de la próxima serie Star Wars: Skeleton Crew, prevista para lanzarse en Disney+ este 2024.

Aunque Wolfs aún no se ha estrenado, Clooney y Watts confían en su éxito y ya están haciendo planes para una secuela. En una entrevista con Deadline el año pasado, Clooney reveló: “Ya estamos hablando de una secuela para esta película que hice con Brad y Jon Watts. Fue un rodaje genial y Jon es un tipo extraordinariamente talentoso. Nos divertimos mucho haciéndola y creemos que la película es increíble”.

Además, Clooney añadió que él y Pitt devolvieron parte de su salario para asegurar que tuviera un lanzamiento en cines.