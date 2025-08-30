$!Justifica Sabrina Carpenter la portada de su nuevo disco

Sabrina Carpenter lanzó la portada de su nuevo álbum, Man’s Best Friend, y la controversia explotó. Con la imagen de una mujer arrodillada, tomada del pelo por una figura masculina, las redes se dividieron entre la crítica y la defensa. Pero para la artista, el mensaje era claro: es un reflejo de la humanidad, de los errores y del control. En una entrevista con CBS, Sabrina compartió que el disco surgió de un momento personal difícil y, en lugar de lamentarse, decidió usar su arte para procesarlo. Cuando le preguntaron sobre la reacción a la portada, se mostró sorprendida, pues para ella y su círculo cercano la imagen era “perfecta” para lo que representaba el álbum.

Para Sabrina, la portada está abierta a la interpretación. Su propia visión es que representa “estar en control, estar en tu falta de control y cuando quieres tener el control”. La cantante explicó que, como mujer joven, es muy consciente de estas dinámicas y que el álbum explora la idea de permitirte cometer errores, sabiendo que, aunque una situación termine mal, te va a enseñar algo, señala animalmx.com Ante los comentarios que la acusaban de contradecirse, Sabrina fue directa. “Hay mucha gente señalando con el dedo, ¿sabes? En ese momento no habían escuchado el proyecto, no me conocen...”. Para ella, sus verdaderos fans entienden su intención, mientras que el resto puede quedarse con la primera impresión. “Mis padres vieron la foto y les encantó”, bromeó, demostrando que su confianza es a prueba de balas. Su música no es para todos y eso, para ella, dijo, está bien.