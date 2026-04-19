Justin Bieber convierte a Billie Eilish en su ‘One Less Lonely Girl’ en Coachella

Justin Bieber brilló en el cierre del segundo fin de semana del Festival Coachella 2026, con un espectáculo que destacó por su impresionante producción. A diferencia de su primera presentación, en esta segunda noche sumó nuevos nombres al escenario: SZA, Big Sean, Sexyy Red y, especialmente, Billie Eilish, quien protagonizó uno de los instantes más comentados del festival.

El cantante de 32 años comenzó a cantar ‘One Less Lonely Girl’, del año 2009, perteneciente a su álbum ‘My World’, pero este tema tiene una particularidad, y es que suele subir a una fan al escenario, en este caso, en lugar de ser alguien anónimo, optó por invitar a Billie Eilish, quien es muy fan del canadiense. La artista de 24 años no podía contener la risa, visiblemente nerviosa y casi al borde del llanto, como si se tratase de cualquier otra chica del público. Justin la sentó en una silla en mitad del escenario y comenzó a cantar la mencionada canción.