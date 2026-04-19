Justin Bieber convierte a Billie Eilish en su ‘One Less Lonely Girl’ en Coachella

Justin Bieber brilló en el cierre del segundo fin de semana del Festival Coachella 2026, con un espectáculo que destacó por su impresionante producción.
A diferencia de su primera presentación, en esta segunda noche sumó nuevos nombres al escenario: SZA, Big Sean, Sexyy Red y, especialmente, Billie Eilish, quien protagonizó uno de los instantes más comentados del festival.
El cantante de 32 años comenzó a cantar ‘One Less Lonely Girl’, del año 2009, perteneciente a su álbum ‘My World’, pero este tema tiene una particularidad, y es que suele subir a una fan al escenario, en este caso, en lugar de ser alguien anónimo, optó por invitar a Billie Eilish, quien es muy fan del canadiense.
La artista de 24 años no podía contener la risa, visiblemente nerviosa y casi al borde del llanto, como si se tratase de cualquier otra chica del público. Justin la sentó en una silla en mitad del escenario y comenzó a cantar la mencionada canción.
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Bieber presentó sus éxitos más recientes, así como clásicos que han definido su carrera, mostrando su capacidad para conectar con diferentes generaciones y estilos musicales.
La actuación duró casi dos horas y la mayoría de temas pertenecían a sus dos últimos discos: ‘SWAG’ y ‘SWAG II’, intercalando temas antiguos como el mítico ‘Baby’.
La inclusión de artistas invitados no solo enriqueció la experiencia visual y sonora, sino que también simbolizó la colaboración y el apoyo dentro de la industria musical.
También formaron parte del show Sexyy Red, quien interpretó junto a Bieber el tema “Sweet Spot”, perteneciente a su álbum de 2025 SWAG; y Big Sean, con quien repasó el remix de “As Long As You Love Me” —hit de 2012— y “No Pressure”, incluida en el álbum Purpose de 2015.
SZA fue la última artista invitada en aparecer y cerró el concierto junto a Bieber interpretando “Snooze”, el dueto incluido en el aclamado álbum SOS de la cantante, lanzado en 2022.